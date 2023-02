Serbowie mocno o Djokoviciu. "Wiadomość do tej części świata, która go nie lubi"

Novak Djoković wrócił do Melbourne po zeszłorocznej deportacji i wygrał turniej wielkoszlemowy Australian Open 2023. W finale pokonał Stefanosa Tsistipasa 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5). Po tej wygranej Serb powrócił także na prowadzenie w rankingu ATP - mimo że w poprzednim sezonie z powodu braku szczepień przeciwko COVID nie zagrał w kilku najważniejszych turniejach.

Serb nie miał większych problemów na drodze do 22. tytułu wielkoszlemowego w karierze. W Australii bez straty seta pokonał nie tylko Tstisipasa, ale i rewelację turnieju Tommy’ego Paula w półfinale, Adrieja Rublowa w ćwierćfinale czy wcześniej także Alexa De Minaura. Podobnie - bez problemów, choć nie do zera - było na Wimbledonie 2022. W Londynie Djoković w finale pokonał Nicka Kyrgiosa, w półfinale Camerona Norrie, a wcześniej Janika Sinnera.

Wszyscy wymienieni rywale to przedstawiciele młodszej fali męskiego tenisa. Novak Djoković skończy w maju 36 lat, ale nadal jest dla nich poza zasięgiem. Dlaczego? Pytamy o to serbskich dziennikarzy, którzy na co dzień śledzą rozgrywki męskiego tenisa i znają na wylot przeciwników Djokovicia oraz swoją gwiazdę sportu.

Dlaczego młodzi nie dają rady?

- Młodzi zawodnicy nie mogą przeciwstawić się Djokovicowi, ponieważ nie są regularni. Myślę, że ich największym problemem jest to, że "wybuchają" z emocji w spotkaniach z Djokoviciem, a potem nie mają już siły, by grać dalej w tym samym rytmie - mówi nam Jelena Medić z serbskiego dziennika "Blic".

- Możemy przeanalizować całą masę czynników, aby dowiedzieć się, dlaczego tak jest, ale myślę, że odpowiedź jest dość prosta – Novak jest po prostu na innym, nieosiągalnym poziomie dla jego młodszych rywali. Jego uderzenia są lepsze, on absurdalnie łatwo "wchodzi" przeciwnikom do głowy i ciągle się poprawia, mimo że jest na ostatnim etapie w swojej karierze. Widzieliśmy, jak dobry był jego forhend w Australii w tym roku - praktycznie tak dobry, jak nigdy dotąd - ocenia Luka Nikolić z portalu Meridian Sport Srbija.

Większość czołowych tenisistów młodszej generacji pokazała, że może pokonać Djokovicia jedynie w mniejszych imprezach niż wielkoszlemowe. Stefanos Tsistipas ma z Serbem bilans 2-11, Danił Miedwiediew 4-9, Andrej Rublow 1-3, Alexander Zverev 4-7. Co musi się stać, żeby zaczęli regularnie ogrywać Djokovicia, w tym w Melbourne, Paryżu, Londynie i Nowym Jorku?

- Myślę, że to niemożliwe. Novak nie jest typem, który będzie grał w największych turniejach, jeśli nie jest w 100 proc. skoncentrowany na ich wygraniu i nie znajduje się w świetnej formie - uważa Nikolić.

Jego koleżanka dodaje: - Gdy Novak jest w 100 proc. sprawny, prawie żaden zawodnik na świecie nie może go pokonać. Gdy Novak gra na 100 proc., przeciwnik musi na 200 proc. Młodzi zawodnicy nie wytrzymują presji. Nie mają doświadczenia w wygrywaniu wielkich meczów, dlatego popełniają błędy w kluczowych momentach spotkania. Mogą zagrozić Djokoviciowi, niektórzy nawet z nim wygrać, ale tylko wtedy, gdy ma zły dzień.

Mental, kontuzje, wehikuł czasu

W zeszłym sezonie szansa na wygranie turnieju wielkoszlemowego dla młodszego pokolenia pojawiła się wtedy, gdy Djoković z powodu braku szczepień nie mógł wystąpić w dwóch turniejach. Okazję wykorzystał jedynie 19-letni Carlos Alcaraz, triumfując w US Open. W Australian Open, pod nieobecność Djokovicia, najlepszy był jego odwieczny rywal Rafael Nadal - 36-letni Hiszpan również zbliża się powoli do końca kariery.

Nasi rozmówcy wyliczają konkretne problemy, z jakimi borykają się współczesne młode gwiazdy męskiego tenisa. - Jeśli chodzi o Tsitsipasa i Rublowa, myślę, że ich problem leży w podłożu psychologicznym. Po prostu nie mają "głowy", by znieść walkę z "Nole". Zverev był kontuzjowany od półfinału Roland Garros 2022 i dopiero wraca do rywalizacji - wskazuje Medić.

Jej kolega mówi podobnie. - Rublow musi poprawić się mentalnie, Tsitsipas być lepszy, gdy to ma największe znaczenie, Miedwiediew znaleźć wehikuł czasu i cofnąć się o rok [od porażki w finale Australian Open 2022 z Nadalem Rosjanin regularnie zawodzi - red.]. Ale sedno pozostaje niezmienne - bez względu na to, co zrobią, nigdy nie osiągną poziomu potrzebnego do tego, aby zacząć regularnie ogrywać Novaka. Muszą czekać aż przejdzie na emeryturę - uważa Nikolić.

Alcaraz i Rune

Dodatni bilans z Djokoviciem ma wspomniany Alcaraz. 19-latek był do niedawna liderem rankingu ATP, obecnie jest drugi. Z Serbem jednak rywalizował dotąd tylko raz - pokonał go w finale imprezy Masters w Madrycie kilka miesięcy temu.

- Jeśli miałbym wskazać, kto jest jego największym konkurentem z młodych zawodników, to zdecydowanie jest to Carlos Alcaraz. Czasami musi być bardziej zrównoważony, regularność jest oczywiście problemem, ale bycie mistrzem wielkoszlemowym w jego wieku wystarczająco wiele mówi o tym, jakim będzie tenisistą. Moim zdaniem jest jedynym obecnie aktywnym zawodnikiem, który ma potencjał, by zbliżyć się przynajmniej do poziomu Djokovicia, Nadala i Federera - uważa Nikolić.

Medić nie jest przekonana co do Alcaraza. - Niestety, Carlos jest kontuzjowany i nie mieliśmy okazji obserwować go w Australii. Zobaczymy, czy i w jakim stopniu będzie zagrożeniem dla Djokovicia na mączce - wskazuje.

Jej zdaniem największym zagrożeniem dla Djokovicia spośród młodszej generacji może być rówieśnik Alcaraza Holger Rune (9. ATP). - Holger wygrał z Novakiem jesienią w finale w Paryżu. Jeśli Duńczyk nauczy się panować nad emocjami na korcie, myślę, że może stanowić duże zagrożenie. Alcaraz od dłuższego czasu jest kontuzjowany i w tej chwili nie jestem pewna, czy będzie w stanie stanąć na drodze rozpędzonemu Novakowi - kończy.

Nie do zatrzymania mimo tylu kontrowersji

Djoković jest nie do zdarcia. Mimo prawie 36 lat na karku, wielu kontrowersji z jego udziałem, wrócił do wielkiej formy. Zdaniem ekspertów niewykluczone jest, że absolutnie zdominuje tegoroczne rozgrywki tenisowe. Roger Federer zakończył już karierę, Nadal ma nawracające problemy zdrowotne, a młodsi zawodnicy wciąż nie są wyzwaniem dla Serba.

Nawet zamieszanie związane ze szczepieniami, brak występów w Australian Open i US Open, nie wybiły Djokovicia z rytmu. Zdaniem Nikolicia kontrowersje wokół tenisisty tylko wzmacniają w nim ducha walki. - Novak zawsze odnosił sukcesy, gdy przewidywano mu katastrofę. Gdy 15 tys. osób kibicowało Federerowi w finale Wimbledonu 2019, a Roger prowadził 8:7 i 40:15, Djoković słyszał tylko "Novak, Novak" - zaznacza serbski dziennikarz.

Przypomnijmy: cztery lata temu Federer był o włos od pokonania Djokovicia w finale w Londynie, ale nie dał rady. Prawie cała publiczność na trybunach kortu głównego Wimbledonu wspierała Szwajcara. Po meczu Serb zapewniał, że starał się słyszeć "Novak, Novak", a nie "Roger, Roger", jak w rzeczywistości skandowali fani.

- To był jego sposób na walkę z tymi rzeczami. Wszystko, co przydarzyło mu się w ciągu ostatnich kilku lat, tylko podsyciło jego wolę wysłania jasnej wiadomości do tej części świata, która go nie lubi - "Jestem najlepszy i nikt nie może z tym nic zrobić". Oczywiście, to nie są jego słowa, ale moim zdaniem to właśnie czyni go tak zmotywowanym - kończy nasz rozmówca.

