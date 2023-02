Gigantyczny tenisowy skandal. ITIA była bezlitosna dla Francuzki. Prędko nie wróci

Międzynarodowa Agencja ds. Uczciwości Tenisa działa od 2008 roku i zajmuje się badaniem, czy w rozgrywkach tenisowych wszystko jest zgodne z prawem. Organizacja, która powstała z inicjatywy czterech turniejów wielkoszlemowych, WTA, ITF oraz ATP jest niezależna i ma możliwość nakładania sankcji bądź kar finansowych lub zabrania zawodnikom udziału w rozgrywkach. W środę 8 lutego ITIA poinformowała o zakończeniu dochodzenia ws. Sherazad Reix, która miała ustawiać mecze.

Surowa kara dla Sherazad Reix. Francuzka ustawiała mecze. Teraz będzie musiała pożegnać się z tenisem na cztery lata

ITIA opublikowała oficjalny komunikat, w którym poinformowano o czteroletniej dyskwalifikacji Sherazad Reix. 33-letnia tenisistka została uznana za winną sześciu naruszeń Tenisowego Programu Antykorupcyjnego (TACP). Miała ona nie tylko przyjmować pieniądze za ustawianie spotkań, ale również nakłaniała i ułatwiała innym obstawianie wyników. Jak podają media, sprawa francuskiej zawodniczki ma związek z równolegle toczącym się dochodzeniem organów ścigania w Belgii. W tym kraju wielu tenisistów miało być zamieszanych w proceder ustawiania meczów.

Nie wiadomo jednak, o jakie konkretnie spotkania chodzi w przypadku Reix. Z oficjalnego oświadczenia ITIA wynika, że Francuzka nie kwestionowała zarzutów, a organ nałożył na nią dotkliwą karę. "W terminie od 30 stycznia 2023 do 29 stycznia 2027 roku Reix ma zakaz gry, trenowania lub uczestniczenia w jakichkolwiek imprezach tenisowych autoryzowanych lub sankcjonowanych przez organy zarządzające tenisem" - czytamy. To jednak nie koniec. Francuzka została zobowiązana również do zapłacenia grzywny w wysokości 30 tysięcy dolarów.

Reix nie posiada w dorobku żadnego triumfu rangi WTA. Najwyżej w karierze była notowana na 204. pozycji rankingu tenisistek. Nie udało jej się również wystąpić w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego. Najbliżej była w 2016 roku podczas Roland Garros - dostała dziką kartę, ale nie przeszła eliminacji.

Reix to kolejna tenisistka, która wzięła udział w procederze ustawiania meczów. W maju 2022 roku za ten sam czyn ukarano sześciu hiszpańskich zawodników. Najbardziej dotkliwą sankcję otrzymał wówczas Marc Fornell Mestres - zakaz gry w tenisa przez 22 i pół roku.