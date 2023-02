Koszmar wielkiej rywalki Igi Świątek. Była wiceliderka rankingu nie może się podnieść

- Garbine Muguruza przeżywa ostatnio jedne z najgorszych miesięcy w karierze sportowej. Nie wygrała meczu od września. Wycofała się z dwóch lutowych turniejów i jest bliska wypadnięcia z czołowej setki rankingu WTA. Jeszcze rok temu była tuż za Igą Świątek - pisaliśmy w tym tygodniu o Garbinie Muguruzie, która w ostatnich miesiącach spisuje się dramatycznie.

Anett Kontaveit ma fatalny początek roku. Spada w rankingu

Teraz kolejna wielka rywalka Igi Świątek ma poważne problemy. Zacznijmy jednak od początku. Wiceliderką rankingu WTA Kontaveit została na początku czerwca 2022 r. Kilka miesięcy wcześniej była w dwóch finałach turniejów rangi WTA 500. Najpierw wygrała w Petersburgu, a potem przegrała w Dausze z Igą Świątek 2:6, 0:6. W decydujących spotkaniach uległa też w Hamburgu i Tallinie.

Rok zakończyła z czterema finałami. W trzech więcej grała w 2021 r., z czego aż cztery wygrała (w Cleveland, Ostrawie, Moskwie i Kluż-Napoka). Nie wiodło się jej za to w turniejach wielkoszlemowych, a jej największy sukces to ćwierćfinał Australian Open w 2020 r. w żadnym nie awansowała choćby do III rundy.

Początek tego sezonu 27-letnia Kontaveit ma bardzo trudny. Najpierw dwa razy odpadła już w I rundzie w turniejach w Adelajdzie (przegrywała z Chinką Qinwen Zheng i Hiszpanką Paulą Badosą). Potem na II rundzie zakończyła Australian Open, ulegając Magdzie Linette 6:3, 3:6, 4:6. Teraz Estonka wystartowała w imprezie WTA 500 w Abu Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Została rozstawiona z numerem "7". W I rundzie po emocjonującym blisko dwuipółgodzinnym meczu wyeliminowała Chinkę Shuai Zhang (23. WTA) 4:6, 7:6, 6:4.

W kolejnej fazie zmierzyła się z Amerykanką Shelby Rogers (46.). Początek był obiecujący dla Estonki, bo wygrała pierwszego seta 6:4. Potem było gorzej. Drugą partię przegrała 3:6, a w trzeciej poprosiła o przerwę medyczną, skarżąc się na kontuzję pleców. Po interwencji medycznej wróciła kort, ale chwilę później, przy stanie 1:4, skreczowała.

Szybkie odpadnięcie z turnieju sprawiło, że Estonka straciła aż 415 punktów w światowym rankingu. W efekcie spadła w rankingu Live WTA z 18. na 27. pozycję.

Obecnie Kontaveit w tym roku ma bilans: dwa zwycięstwa i cztery porażki. Ujemny bilans ostatni raz miała siedem lat temu - w 2016 roku. Wtedy wygrała 21 spotkań i miała 23 porażki.