Wielkie kłopoty Jabeur. Musi wycofać się z kolejnych turniejów. "To łamie mi serce"

Ons Jabeur (3. WTA) ubiegły sezon zakończyła na 2. miejscu w rankingu WTA. Tunezyjka na przestrzeni całego roku prezentowała bardzo dobry poziom, a w maju odniosła największy sukces w karierze, wygrywając turniej WTA 1000 w Madrycie. Dodatkowo awansowała do finałów Wimbledonu i US Open, w których jednak musiała uznać wyższość rywalek (na nowojorskich kortach przegrała z Igą Świątek). Początek kolejnego sezonu nie jest już dla niej tak udany.

Ons Jabeur rezygnuje ze startu w Dosze i Dubaju

Jabeur awansowała do półfinał turnieju WTA w Adelajdzie. Później jednak odpadła szybko, bo już w II rundzie Australian Open. Porażka z Czeszką Marketą Vondrousovą (89. WTA) była sporym zaskoczeniem. Na słaby wynik mogły wpłynąć problemy zdrowotne Tunezyjki. Podczas rywalizacji w Melbourne zawodniczka narzekała na problemy z kolanem. Teraz poinformowała w mediach społecznościowych, że czeka ją przerwa w grze. Kontuzja okazała się poważniejsza i Jabeur czeka operacja. Przez to opuści najbliższe turnieje w Dosze i Dubaju.

"W celu zadbania o sytuację zdrowotną, mój zespół medyczny zdecydował, że muszę przejść drobną operację, aby móc wrócić na korty i dobrze się prezentować. Będę musiała wycofać się z turniejów w Dosze i Dubaju i to łamie mi serce. Chciałabym przeprosić wszystkich fanów na Bliskim Wschodzie, którzy czekali na mój powrót. Obiecuję, że wrócę do Was silniejsza i zdrowsza" - napisała Jabeur na Instagramie.

Nieobecność Jabeur w Dosze i Dubaju może kosztować ją spadek w rankingu WTA. W ubiegłym roku w obu turniejach dobierała bowiem do ćwierćfinału. Obecnie trzecia rakieta świata ma na koncie 5210 punktów. Niedużą stratę mają do niej dwie kolejne zawodniczki. Czwarta Jessica Pegula ma w dorobku 5000 punktów, a piąta Caroline Garcia 4975.

W obu turniejach zaprezentuje się z kolei Iga Świątek. Polka w Dosze powalczy o obronę wywalczonego przed rokiem tytułu.

