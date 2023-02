Janowicz zarzekał się, że "nie ma pojęcia, kim jest Świątek". Teraz się chwali wspólnymi treningami. "Pouderzane"

W treningach zawodowych tenisistów zawsze znajdzie się miejsce na mniej lub bardziej intensywne sparingi. Taki miał miejsce w Warszawie, gdzie spotkali się Jerzy Janowicz i Iga Świątek. Półfinalista Wimbledonu z 2013 roku poinformował o wszystkim za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Pouderzane"

Dla obojga tenisistów ostatnie dni stoją pod znakiem przygotowań do planowanych startów. Iga Świątek, już 13 lutego rozpocznie turniej WTA 500 w katarskiej Dosze. Później czeka ją występ w Dubaju, gdzie stanie naprzeciw największych gwiazd w turnieju WTA 1000. W przypadku Janowicza ewentualny powrót na korty nie jest jeszcze przesądzony. Choć 32-letni zawodnik nie rozegrał żadnego oficjalnego spotkania od wrześniowego Challengera w Szczecinie, to jest niewykluczone, że w najbliższym czasie ponownie zobaczymy go w zawodach organizowanych przez ATP.

"Już się dowiedział"

Wraz z pojawieniem się wspólnego zdjęcia Janowicza i Świątek w mediach społecznościowych, kibice szybko postanowili przypomnieć doświadczonemu tenisiście słowa sprzed kilku lat. 32-latek, znany z ostrych wypowiedzi przyznał wówczas, że żeński tenis go nie interesuje.

- Nie mam bladego pojęcia, kim jest Iga Świątek. Kompletnie nie interesuje mnie to, co dzieje się w żeńskim tenisie - powiedział Janowicz w 2017 roku.

Przypomnijmy, że Jerzy Janowicz był najwyżej sklasyfikowanym polskim tenisistą ostatnich lat, do momentu rozpoczęcia znakomitej kariery przez Huberta Hurkacza. 32-letni zawodnik nie tylko dotarł do półfinału Wimbledonu, ale był nawet notowany na 14. miejscu w rankingu ATP w sierpniu 2013 roku. Na jego koncie nie ma jednak ani jednego wygranego turnieju. Najbliżej dużego sukcesu Janowicz był podczas Mastersa w Paryżu w 2012 roku, gdzie w finale przegrał z Davidem Ferrerem.

