Tyle Iga Świątek zarobiła na kortach. Prawdziwa fortuna. Goni najlepsze w historii

Iga Światek mimo swojego wieku na kortach tenisowych zgarnęła już fortunę. WTA opublikowało najnowszy ranking płac wszech czasów. Młoda tenisistka już jest w nim wysoko. Dobija się do najlepszej 30-stki, ale do liderek jeszcze sporo brakuje. Nie jest nawet najlepiej zarabiającą Polką. To miano wciąż należy do Agnieszki Radwańskiej.

3 Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl