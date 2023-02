Utalentowany tenisista zmienił reprezentację. Od teraz będzie grał dla Polski

Marcel Zieliński urodził się w 2000 roku w Złotoryi, ale od szóstego roku życia wraz z rodziną mieszka w Niemczech. Z tego powodu w pierwszych latach kariery występował w międzynardowych turniejach jako niemiecki zawodnik, choć ma również polskie obywatelstwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać Igę Świątek w tym sezonie? "Zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko"

Marcel Zieliński zmienił reprezentację. Od teraz będzie grał dla Polski

W ostatni poniedziałek, 6 lutego Zieliński zmienił reprezentację i od teraz będzie występował jako Polak. Aktualnie zajmuje 1002. miejsce w rankingu ATP w singlu oraz 1863. w deblu. Pierwsze punkty rankingowe zdobył w 2022 roku.

22-latek w zeszłym roku został zawodnikiem klubu ZTT Złotoryja i reprezentował go w 1. Lidze. Dostał też miejsce w kwalifikacjach do mistrzostw Polski, które ostatniego lata odbyły się w Bytomiu. Tam udało mu się awansować do półfinału, gdzie przegrał 4:6, 5:7 z Janem Zielińskiem, finalistą ostatniego Australian Open w deblu. Zawody zakończył z brązowym medalem.

Marcel Zieliński jest synem Mariusza Zielińskiego, indywidualnego mistrza Polski w tenisie z 1999 r. Wtedy w finale turnieju rozgrywanego w Bytomiu pokonał on 6:2, 6:3, 6:1 Marcina Matkowskiego. Ma też na koncie jeden mecz dla Polski w Pucharze Davisa.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Obecny sezon Marcel Zieliński rozpoczął od startów w Antalyi. W turnieju ITF M15 dotarł do ćwierćfinału, a w zawodach ITF M25 do drugiej rundy. W obu przypadkach przegrywał z Argentyńczykiem Alexem Barreną (554. ATP), kolejno 4:6, 3:6 oraz 7:6 (2), 2:6, 4:6.