Kolejny nieudany start Magdy Fręch. A zaczęło się kapitalnie

Poprzedni sezon był bardzo dobry dla Magdaleny Fręch, która dotarła, chociażby do trzeciej rundy Wimbledonu. 2023 rok nie zaczął się dla niej najlepiej. 25-latce nie udało się jeszcze rozegrać meczu w turnieju głównym WTA, mimo że aż czterokrotnie startowała w eliminacjach. W Adelajdzie i w Lyonie odpadała już w pierwszym meczu, w Australian Open w drugim. Pierwszą rundę kwalifikacji udało się przejść w Abu Dhabi, ale w awansie do drabinki głównej Fręch powstrzymała Shelby Rogers.

Podopieczna Sierzputowskiego lepsza od Fręch

Amerykanka wygrała 1:6, 6:3, 6:4. Pierwszy set ułożył się świetnie dla Polki, która wykorzystała słabszą postawę rywalki. Jednak od drugiej partii Rogers weszła na wyższe obroty. O jej losach zadecydował jeden nieudany gem serwisowy Fręch, w którym została przełamana do zera. Trzeci set to ponownie dominacja rywalki, który wyszła już na prowadzenie 4:1 z dwoma przełamaniami. Przy 5:2 i swoim serwisie miała już cztery piłki meczowe, w tym trzy z rzędu, ale mimo to nie udało się jej zamknąć spotkania. Zrobiła to kilka minut później.

Shelby Rogers to 30-letnia Amerykanka notowana na 45. miejscu w rankingu WTA. Jej trenerem jest Piotr Sierzputowski, który przez wiele lat pracował z Igą Świątek. To pod jego wodzą Polka zdobyła swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy - Roland Garros 2020. Magdalena Fręch jest natomiast 101. rakietą świata.

