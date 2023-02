Mistrzyni Wimbledonu wraca do gry. "Do zobaczenia. Ponownie". Wielki powrót

Barbora Strycova zakończyła profesjonalną karierę w maju 2021 roku. Wcześniej czeska tenisistka podzieliła się ze światem wiadomością, że zostanie mamą. "Dotąd tenis był jedynym światem, jaki znałam. Zawsze darzyłam ten sport ogromną miłością. Mimo bólu, łez, wyrzeczeń i potu wszystkie wspaniałe momenty i zwycięstwa były tego warte. Nie chciałam kończyć kariery w czasie pandemii, ale niektórych rzeczy nie da się zaplanować. Jestem podekscytowana następną życiową rolą jako mama" - pisała Barbora Strycova w oświadczeniu.

Wielki powrót do touru WTA? Wymowny wpis Barbory Strycovej

Od momentu zakończenia kariery i narodzin dziecka Barbora Strycova regularnie publikuje filmy i zdjęcia w mediach społecznościowych. Widać, że wciąż trenuje rekreacyjnie na korcie. Najnowsze nagranie Czeszki wskazuje na to, że może dojść do jej oficjalnego powrotu na kort. "Do zobaczenia na kortach w lecie. Ponownie" - napisała Strycova na Instagramie. Nie podała szczegółów, ale wiele wskazuje na to, że czeska tenisistka wróci do touru w deblu, na co wskazuje oznaczenie Petry Kvitovej (13. WTA) przy nagraniu.

Barbora Strycova w trakcie kariery była najwyżej sklasyfikowana na 16. miejscu w rankingu singlistek WTA. Jej największym sukcesem w grze pojedynczej były dwa wygrane turnieje WTA, dziewięć turniejów ITF oraz półfinał Wimbledonu w 2019 roku, gdzie przegrała 1:6, 2:6 z Amerykanką Sereną Wiliams. Zdecydowanie największe sukcesy Czeszka święciła w deblu - to mistrzyni Wimbledonu z 2019 roku, gdzie triumfowała wraz z Tajką Su-wei Hsieh. Strycova to liderka rankingu w deblu od 15 lipca 2019 do 6 października 2019 i od 21 października 2019 do 2 lutego 2020 roku.

Barbora Strycova może też pochwalić się brązowym medalem igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro z 2016 roku w duecie z Lucie Safarovą. Wówczas po złote medale w grze podwójnej sięgnęły Rosjanki - Jekatierina Makarowa oraz Jelena Wiesnina.