Skandal na Australian Open. "Ultrafaszystowskie symbole na trybunach"

Sprawę opisuje portal adelaidenow.com.au, który zauważył, że kibice Novaka Djokovicia mieli ze sobą flagi tzw. czetników, czyli nacjonalistycznych oddziałów partyzanckich, które działały na terenie Jugosławii w trakcie II wojny światowej.

Skandal z flagą czetników na Australian Open

W trakcie transmisji z finału turnieju mężczyzn na Australian Open, w którym Novak Djokovic wygrał ze Stefanosem Tsitsipasem, wielokrotnie kamera pokazywała strefę kibica w pobliżu kortu Rod Laver Arena. Wychwycono serbskiego kibica z partyzancką flagą czetników, co z miejsca media w Australii uznały za wielki skandal.

"Czy ultrafaszystowskie symbole są dozwolone na Australian Open?" - pyta na Twitterze Sophie Mak, aktywistka zajmująca się tematem praw człowieka.

Według australijskich mediów na tegorocznym AO zaniedbano kwestie bezpieczeństwa. "W 2024 r. organizatorzy muszą uczynić Australian Open miejscem wolnym od jakichkolwiek flag, jeśli nie mogą nad tym zapanować. Bezpieczeństwo podczas turnieju było na fatalnym poziomie" - grzmiał na Twitterze dziennikarz Ben Rothenberg. Dodał, że brakowało tylko pseudokibica wkraczającego na kort podczas finału.

Kim byli czetnicy?

W 1941 r. państwa Osi zaatakowały Jugosławię i okupowały jej ziemie do końca II wojny światowej. W tym czasie powstały partyzanckie Królewskie Wojska Jugosłowiańskie w Ojczyźnie, a członków nazywano czetnikami. Była to grupa skrajnie nacjonalistycznych partyzantów. Ich celem było utrzymanie monarchii jugosłowiańskiej, a potem przeprowadzenie czystek etnicznych na nieserbskich ludach Jugosławii, by można było utworzyć na jej ziemiach tzw. Wielką Serbię.

Czetnicy prowadzili politykę terroru wobec innych jugosłowiańskich grup społecznych i mniejszości muzułmańskiej. Walczyli o władzę z Narodową Armią Wyzwolenia Jugosławii. Kolaborowali z III Rzeszą i faszystowskim rządem Włoch.

Portal adelaidenow.com.au przypomniał, że w 2020 r. Djoković pozował do zdjęcia z kibicem trzymającym butelkę z nadrukowaną podobizną Dragoljuba "Draży" Mihajlovicia, przywódcą czetników.

W trakcie Australian Open doszło jeszcze do zamieszania z flagami narodowymi. Organizatorzy zakazali rosyjskich i białoruskich symboli po tym, jak pojawiły się one na meczu ukraińskiego tenisisty.

Do tego wybuchł skandal z ojcem Djokovicia, który był w tłumie rosyjskich kibiców, którzy po meczu Novaka Djokovicia z Andrijem Rublowem urządzili fiestę z poparciem dla Władimira Putina. Niektórzy mieli na sobie koszulki z literą "Z" - dokładnie taką, jakiej używają rosyjskie wojska w agresji na Ukrainę.