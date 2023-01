Zieliński przegrał w finale AO. Na zarobki za finał nie może narzekać

Jan Zieliński i Hugo Nysa nie dali rady australijskiemu deblowi Rinky Hijikata i Jason Kubler w finale Australian Open. Polsko-monakijska para przegrała 4:6, 6:7(4). Niemniej jednak trudno tu mówić o rozczarowaniu. Gospodarze byli lepsi w kluczowych piłkach, a Zielińskiemu i Nysie pozostało zacisnąć zęby i próbować sił na kolejnych turniejach. Podczas australijskiego turnieju pokazali, że mogą wygrać z każdym. Najlepszy tego przykład był w meczu z parą Rajeev Ram/Joe Salisbury, czyli aktualnymi liderami światowego rankingu.

Jan Zieliński zarobi około pół miliona złotych za występ w Australian Open

Za sam awans do finału para Zieliński/Nysa zarobiła 370 tysięcy dolarów australijskich, co w przeliczeniu na złotówki daje około 1,1 miliona. Gdyby Polak z Monakijczykiem wygrali z parą gospodarzy, to mogliby niemalże podwoić ten zarobek, ale tak się nie stało.

Chociaż kwota może i tak robić wrażenie, to nie wypada ona tak dobrze w zestawieniu z zarobkami polskich tenisistek. Iga Świątek za sam awans do IV rundy turnieju pań zarobiła 338 tys. dolarów australijskich, co dało jej ponad milion złotych.

Z kolei Magda Linette za grę w półfinale wzbogaciła swój stan konta o 1,652 miliona dolarów australijskich, czyli 4,90 mln złotych.

Nagrody przyznawane podczas Australian Open dla deblistów (do podziału):

I runda – 95,9 tys. zł (30 975 AUD)

II runda – 143 tys. zł (46 500 AUD)

III runda – 208 tys. zł (67 250 AUD)

Ćwierćfinał – 360 tys. zł (116 500 AUD)

Półfinał – 650 tys. zł. (210 000 AUD)

Finalista – 1,1 mln zł (370 000 AUD)

Zwycięzcy AO – 2,1 mln zł (695 000 AUD)

