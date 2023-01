Zmiany, zmiany. Świątek musi oglądać się za siebie. Ranking WTA po Australian Open

Tegoroczna edycja Australian Open przyniosła wiele niespodzianek. Z czołowej dziesiątki rankingu WTA do ćwierćfinału dotarły jedynie Jessica Pegula (odpadła z Magdą Linette) oraz zwyciężczyni Aryna Sabalenka. Większość światowej czołówki, w tym Iga Świątek, przepadła na etapie 1/8 finału turnieju. Nic więc dziwnego, że w rankingu WTA doszło do kilku znaczących zmian.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać Igę Świątek w tym sezonie? "Zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko"

Sabalenka nową wiceliderką rankingu WTA. Świątek musi spoglądać się za siebie

Nową wiceliderką została Aryna Sabalenka, która wyprzedziła Ons Jabeur. Tunezyjka utrzymywała tę pozycję od września ubiegłego roku i wielokrotnie zapowiadało, że celem na ten rok jest wyprzedzenie Świątek. W AO rozczarowała i odpadła już w II rundzie po porażce z Marketą Vondrusovą.

Podźwignęli się po latach. Potęga wraca z młodą falą. Najlepszy wynik od 1996 roku

Awans Sabalenki to spora rzecz, bo przed turniejem była piąta. Drugie miejsce zagwarantowała sobie już po wejściu do finał. Dzięki wygranej ma 6100 punktów i jeszcze zmniejszyła różnicę punktów do Świątek (ponad 4000 punktów), ale przede wszystkim powiększyła przewagę nad Jabeur oraz Pegulą.

Beneficjentką świetnego występu na AO jest również druga z finalistek Jelena Rybakina. Kazaszka awansowała aż o 15 pozycji i jest obecnie na najwyższym w karierze 10. miejscu. Z czołówki wypadła natomiast Weronika Kudermietowa.

Sabalenka wyrzuciła "50 różnych głosów" z głowy". Najbardziej pomógł biomechanik

Największą zwyciężczynią AO pod kątem ranking WTA jest jednak Magda Linette, która awansowała z piątej dziesiątki na najlepsze w karierze 22. miejsce. Z czołowej 30 rankingu WTA większego skoku nie zaliczył nikt

Ranking WTA po Australian Open 2023: