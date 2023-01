Jan Zieliński w finale Australian Open. Gdzie i kiedy można oglądać mecz debla? [TRANSMISJA, STREAM LIVE]

Jan Zieliński i Hugo Nys powalczą w sobotę o zwycięstwo w Australian Open. Rywalami polsko-monakijskiej pary będą Rinky Hijikata i Jason Kubler, którzy są autorami największej sensacji na kortach w Melbourne w tym roku. Zieliński, który dopiero piąty raz występuje w imprezie wielkoszlemowej, jest o krok od powtórzenia sukcesów Wojciecha Fibaka i Łukasza Kubota.

Jan Zieliński w finale Australian Open

Polak wraz z Nysem grają razem od dawna i szybko złapali wspólny język, czego efektem było kilka dobrych wyników, wliczając w to jesienny triumf w turnieju ATP w Metz. Nieźle radzili sobie też wtedy już w Wielkim Szlemie, docierając m.in. do ćwierćfinału US Open. Teraz przed nimi największe wyzwanie w karierze.

Jan Zieliński i Hugo Nys awansowali w czwartek do finału gry podwójnej wielkoszlemowego Australian Open po pokonaniu 6:3, 5:7, 6:2 francuskiej pary Jeremy Chardy/Fabrice Martin. Polsko-monakijski duet w ten sposób osiągnął największy sukces w karierze. Z kolei ich rywale w turnieju grają dzięki "dzikiej karcie" przyznanej przez organizatorów i ich dotarcie tak daleko rozpatrywane jest w kategoriach wielkiej niespodzianki.

Rinky Hijikata/Jason Kubler najbardziej spektakularne zwycięstwo odnieśli w ćwierćfinale. Australijczycy łatwo odprawili najwyżej rozstawioną parę Wesley Koolhof/Neal Skupski. Holender i Brytyjczyk byli zdecydowanymi faworytami meczu, a przegrali 3:6, 1:6 po nieco ponad godzinie walki. W półfinale Hijikata i Kubler pokonali hiszpańsko-argentyński debel Marcel Granollers/Horacio Zeballos 6:4, 6:2 i zameldowali się w finale imprezy.

Gdzie i kiedy oglądać finał Australian Open w deblu? TRANSMISJA, STREAM ONLINE

Zieliński i Nys o zwycięstwo w Australian Open powalczą z Australijczykami Rinky Hijikata/Jason Kubler w sobotę 28 stycznia. Początek spotkania finałowego zaplanowano na godzinę 11:30 polskiego czasu. Transmisję będzie można oglądać w Eurosporcie 1. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.