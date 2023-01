Fantastyczna wymiana Linette z Sabalenką. "Siła i precyzja" [WIDEO]

Magda Linette (45. WTA) rozegrała najlepszy turniej Wielkiego Szlema w karierze. Jeszcze nigdy wcześniej nie udało jej się dotrzeć do półfinału. Mimo porażki z Aryną Sabalenką (5. WTA) nasza tenisistka pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. Udany występ w starciu z Białorusinką potwierdziła zwłaszcza w pierwszym, bardzo wyrównanym secie. To właśnie wtedy doszło do spektakularnej wymiany między obiema zawodniczkami.

"Odbiła się od ściany". Eksperci nie mają wątpliwości. Oto przyszłość Magdy Linette

Fantastyczna wymiana Magdy Linette z Aryną Sabalenką

Wspominany moment miał miejsce w piątym gemie pierwszego seta. Wówczas serwowała Aryna Sabalenka. W trakcie akcji obie zawodniczki zmuszały się nawzajem do biegania od narożnika do narożnika. Ostatnie dwa uderzenia Białorusinki były piekielnie mocne. Z pierwszym Linette dała sobie jeszcze radę, ale do drugiego nie zdążyła dobiec. Dzięki temu jej rywalka doprowadziła do wyrównania, a i koniec końców obroniła swoje podanie. "Czysta siła i precyzja Sabalenki" - czytamy na stronie Australian Open.

Wymiana liczyła sobie aż 19 uderzeń i została nagrodzona gromkimi brawami od publiczności. Sabalenka w finale Australian Open zagra w sobotę, 28 stycznia o godz. 9:30 czasu polskiego. Jej rywalką będzie Jelena Rybakina (25. WTA). Nawet w przypadku porażki Białorusinka i tak awansuje na 2. miejsce w rankingu WTA, wyprzedzając Ons Jabeur (2. WTA), co sprawia, że Iga Świątek poczuje na plecach oddech nowej konkurentki. Magda Linette dzięki swej znakomitej postawie w Melbourne również zanotuje awans i to znacznie bardziej spektakularny niż Sabalenka, bo aż o 23 miejsca.

Aryna Sabalenka doceniła Magdę Linette. Pierwsza reakcja po meczu mówi wszystko