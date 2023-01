Iga Świątek reaguje na porażkę Magdy Linette. Klasa sama w sobie

Magda Linette (45. WTA) kończy rywalizację w Australian Open na półfinale, w którym przegrała 6:7, 2:6 z Białorusinką Aryną Sabalenką (5. WTA). To największy sukces Polki w karierze. "Magda Linette walczyła, biegała po całym korcie i kombinowała, ale siła rażenia Aryny Sabalenki w półfinale Australian Open była za duża. Polska tenisistka wyciągała asy z rękawa, jednak rywalka zrealizowała kluczowy warunek - zachowała spokój" - napisała Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl. W finale turnieju Sabalenka zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną (25. WTA).

Świątek publicznie gratuluje Magdzie Linette. "Sky is the limit"

Na wynik rywalizacji Magdy Linette z Aryną Sabalenką w półfinale Australian Open zareagowała Iga Świątek (1. WTA), która publicznie pogratulowała starszej rodaczce największego sukcesu w karierze. "Mega gratulacje Magda. Sky is the limit" - napisała liderka rankingu WTA na Twitterze. Tym samym Linette dołączyła do Igi Świątek i Agnieszki Radwańskiej, które jako jedyne tenisistki z naszego kraju osiągnęły taki wynik podczas Australian Open. Świątek dokonała tego w 2022 roku, a starsza z sióstr Radwańskich - w 2014 i 2016 roku.

Dodatkowo półfinał w wykonaniu Magdy Linette sprawił, że tenisistka z Poznania zanotuje spory awans w rankingu WTA i będzie miała najwyższą pozycję w karierze. Linette awansuje z 45. na 22. miejsce z dorobkiem 1770 pkt. Przed Polką będzie m.in. Estonka Anett Kontaveit (18. WTA), Hiszpanka Paula Badosa (20. WTA) czy Czeszka Karolina Pliskova (21. WTA). Do tej pory Linette najwyższą pozycję zajmowała w lutym 2020 roku, kiedy plasowała się na 33. lokacie.

Dodatkowo Magda Linette będzie zajmować czwarte miejsce w rankingu WTA Race (866 pkt), z którego osiem najlepszych tenisistek wystąpi w turnieju finałowym pod koniec 2023 roku. Przed Polką są tylko pozostałe półfinalistki Australian Open - Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina oraz Wiktoria Azarenka (24. WTA).