Sabalenka stroiła miny, ale nie pękła. Nawałnica. Magda Linette nie mogła tego przetrwać

Magda Linette prowadziła 2:1 i 40:0. Serwowała. Miała przewagę przełamania, bo świetnie zaczęła mecz ze światową numer pięć i wygrała gema otwarcia przy serwisie Aryny Sabalenki. W tym momencie Magda Linette nie powinna wypuścić szansy. Ale przegrała pięć kolejnych akcji. I zamiast 3:1 było 2:2. I możliwe, że właśnie w tamtym momencie sensacyjnej półfinalistce z Polski uciekła okazja na wygranie seta.

14 km/h i 10 km/h - Sabalenka zrobiła niesamowitą rzecz w kluczowym momencie

Aryna Sabalenka, znana z tenisa bezkompromisowego i chimerycznego, w 2023 roku jest zadziwiająco stabilna. Do półfinału z Linette przystąpiła z bilansem 9:0 w meczach i 18:0 w setach. Zobaczyliśmy, że na naprawdę świetne granie Polki odpowiadała znakomicie. Że ani przez moment nie wpadała w pułapkę własnych błędów, z czego dotąd słynęła.

Jej imponującą pewność siebie zobaczyliśmy w tie-breaku. Do stanu 6:6 w gemach Linette wygrała 34 a Sabalenka 32 punkty w tym meczu. Ale w tie-breaku Białorusinka wyszła na prowadzenie 6:0, wygrała do jednego, nie dała Polce absolutnie żadnych szans.

Jak podał Mats Wilander w pomeczowym studiu Eurosportu, w tie-breaku Sabalenka grała bekhendy z prędkością o 14 km/h wyższą niż wcześniej i z forhendami szybszymi o 10 km/h. To była nawałnica. Nowa, lepsza Sabalenka przypuściła szturm po secie, w którym stara Sabalenka pewnie by pękła. Widząc miny, jakimi reagowała przed tie-breakiem na świetne akcje Linette, mogliśmy liczyć, że Polka ją złamie. Ale tie-break odebrał te nadzieje i nam, i chyba trochę musiał też je odebrać Magdzie.

Linette przegrała, ale z kortu schodziła jak zwyciężczyni

To nie tak, że po bezdyskusyjnie przegranym tie-breaku Linette się załamała. Ona walczyła do końca. Sabalenka zamknęła ten półfinał, wykorzystując dopiero czwartego meczbola. Ale szybko w drugim secie stało się niemal oczywiste, że Sabalenka tego nie wypuści.

Od tie-breaka przejęła kontrolę. Przypomnijmy: do tego czasu z 66 rozegranych akcji Linette wygrała 34, a Sabalenka 32. Natomiast od tego momentu Magda zdobyła 24 punkty a Aryna 39. Tę różnicę było widać jeszcze bardziej na korcie niż w statystykach - Linette chciała zostać w grze, ale Sabalenka na to nie pozwalała. Dominowała fizycznie, po prostu stała się dla Linette nieosiągalna.

Szkoda. Ale i tak miły był obrazek Magdy Linette schodzącej z Rod Laver Areny. Ona przegrała, ale opuszczała wielki, pełen fanów kort jak zwyciężczyni. Dla prawie 31-letniej Polki to był 30. turniej wielkoszlemowy w karierze. Dopiero pierwszy raz Linette przebiła barierę trzeciej rundy. I to jak - przecież półfinał to szósta runda. Za to osiągnięcie w nowym rankingu WTA Magda awansuje z miejsca 45. na 22. Najwyższe w karierze.

Wierzmy, że to nie koniec wspinaczki Magdy Linette. Ona tym turniejem pokazała sobie i nam wszystkim, że może więcej niż przez lata myśleliśmy. Dużo więcej.

W finale, pierwszym wielkoszlemowym w karierze, Sabalenka zagra z Jeleną Rybakiną, czyli mistrzynią ubiegłorocznego Wimbledonu, która w trwającym Australian Open w czwartej rundzie wyeliminowała Igę Świątek.