Aryna Sabalenka doceniła Magdę Linette. Pierwsza reakcja po meczu mówi wszystko

Najlepszy turniej wielkoszlemowy w wykonaniu Magdy Linette (45. WTA) dobiegł końca. Polka ambitnie walczyła w półfinale z Aryną Sabalenką, ale finalnie musiała uznać wyższość rywalki i przegrała 6:7(1-7), 2:6. Białorusinka przedłużyła tym samym wspaniałą serię wygranych setów z rzędu i awansowała do pierwszego wielkoszlemowego finału w karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener Polaków pokazał, dlaczego Żyła mógł zostać zdyskwalifikowany

Linette doceniona przez rywalkę po półfinale AO. "Jest niesamowitą tenisistką"

Linette w pierwszej partii była równorzędną rywalką dla faworytki imprezy. Prezentowała wysoki poziom i dotrzymywała kroku wyżej notowanej Białorusince. Sabalenka nie kryła uznania dla gry Polki i dała temu wyraz już w pierwszej wypowiedzi po meczu. Prowadząca wywiad zapytała się jej, co czuje, na co Sabalenka wypaliła. - Jestem szczęśliwa, że wygrałam ten mecz. Jest niesamowitą tenisistką. Grała świetny tenis - komplementowała rywalkę, mówiąc o Linette.

Dopiero później odniosła do własnej postawy. - Jestem bardzo szczęśliwa w tym momencie. Nie zaczęłam dobrze spotkania i do tie-breaka szukałam rytmu. Zaczęłam sobie ufać i posyłać coraz lepsze uderzenia - powiedziała.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Brawo, brawo. Magda Linette przegrała, ale i tak zarobiła fortunę. Rekord za półfinał AO

Białorusinka zna już smak gry w finale Australian Open na Rod Laver Arena. Piąta rakieta świata triumfowała w grze podwójnej w 2021 roku w parze z Elise Mertens. - Bycie w finale turnieju wielkoszlemowego jest wspaniałą okazją, by poczuć atmosferę gry na takich kortach. Mam nadzieję, że to pomoże mi podczas sobotniego finału - stwierdziła. Podziękowała również zgromadzonym na widowni kibicom za doping. Dziękuję, że zostaliście z nami do tak późnych godzin i nam kibicowaliście. Atmosfera była rewelacyjna - podsumowała.

Sabalenka o pierwsze trofeum wielkoszlemowe w singlu powalczy z Kazaszką Eleną Rybakiną (25. WTA). Finał odbędzie się w sobotę 28 stycznia. Zwycięstwo pozwoli Białorusince awansować na pozycję wiceliderki rankingu WTA.

Linette zyska kosmicznie dużo punktów po AO. Gigantyczny awans w rankingu WTA