Asy z rękawa Linette nie wystarczyły. Siła rażenia Sabalenki za duża

Magda Linette walczyła, biegała po całym korcie i kombinowała, ale siła rażenia Aryny Sabalenki w półfinale Australian Open była za duża. Polska tenisistka wyciągała asy z rękawa, jednak rywalka zrealizowała kluczowy warunek - zachowała spokój. Poznaniance zaś parę razy go zabrakło. To wszystko razem dało białoruskiej tenisistce pierwszy w karierze, mocno wyczekiwany awans do wielkoszlemowego finału.

