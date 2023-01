Skandal w Australii. Ojciec Djokovicia wśród zwolenników Putina. "Niech żyją Rosjanie"

Świat sportu w dużej mierze zareagował na wojnę w Ukrainie. Rosjanie i Białorusini są wykluczeni z wielu dyscyplin sportowych, ale nie w tenisie. Zawodnicy na kortach nie mogą jedynie korzystać ze swoich flag narodowych. Dotyczy to także kibiców z tych państw.

Fiesta Rosjan po meczu Djokovicia

Tyle teoria, bo w praktyce podczas meczu Serba Novaka Djokovicia z Rosjaninem Andriejem Rublowem rosyjscy fani wnieśli na trybuny nie tylko flagi, ale i podobizny Putina czy koszulki z symbolem "Z" powszechnie kojarzącym się z atakiem na Ukrainę. Po spotkaniu kibice skandowali pod stadionem tenisowym "Rosja, Serbia, bracia" i inne przyśpiewki pochwalające wojnę.

Czterech kibiców zostało wyrzuconych przez organizatorów Australian Open za skandowanie nazwiska Putina i wywieszanie flag, choć w "celebracji" brało znacznie więcej osób, co widać na filmach i zdjęciach z Melbourne.

Ojciec Djokovicia na zdjęciu ze zwolennikami Putina

Jakby tego było mało, portal inews.co.uk podał, że ojciec Novaka Djokovicia został sfilmowany, gdy pozował do zdjęcia z rosyjskim kibicem trzymającym flagę z Putinem i ubranym w prorosyjską koszulkę ze znakiem "Z".

Po zrobieniu zdjęcia Srdjan Djoković żegna się słowami "zivejli Russiyani", co następnie powtarzają także mężczyźni na zdjęciu. "Zivejli" to serbsko-chorwackie słowo oznaczające "na zdrowie", podczas gdy "Russiyani" odnosi się do obywateli Rosji, a całość można tłumaczyć jako "niech żyją Rosjanie".

Słychać też, jak mężczyzna z flagą w wizerunkiem Putina, z którym pozował Djoković, przesyła pozdrowienia Aleksandrowi Zaldostanowowi "z Melbourne w Australii do naszych braci w Moskwie". Załdostanow to przywódca blisko sprzymierzonych z Putinem motocyklistów "Nocne Wilki", nazywanych w mediach "Aniołami Putina", których flaga także została zauważona pod stadionem Rod Laver Arena.

Organizatorzy Australian Open wydali w tej sprawie oświadczenie. "Niewielka grupa ludzi wywieszała nieodpowiednie flagi i symbole oraz groziła ochroniarzom po meczu, za co została wyrzucona z terenu turnieju. Tenisistom i ich zespołom przypomniano o przepisach dotyczących flag i symboli oraz o unikaniu wszelkich sytuacji, które mogą zakłócić przebieg imprezy. Nadal ściśle współpracujemy z organami ochrony i organami ścigania".

"Chodzi o honor i godność"

Jak informuje portal inews.co.uk, film z ojcem Djokovicia został opublikowany na kanale "Aussie Cossack" na Youtubie prowadzonym przez 32-letniego Simeona Bojkowa. Wobec Bojkowa wydano kilka dni temu w Australii nakaz aresztowania w związku z domniemaną napaścią na 76-letniego mężczyznę podczas wiecu na rzecz Ukrainy w Sydney.

Przed meczem Djokovica z Rublowem Bojkow opublikował monolog wzywający wszystkich kibiców Rosji do "odwetu" w Melbourne po tym, jak organizatorzy turnieju wyrzucili z obiektu rosyjskie flagi. - To zamach na honor i godność. To nie ma nic wspólnego z wojną. To atak na wolność w Australii. To dyskryminacja, rasizm. Zakazywanie flag jest nielegalne - mówił.

Djokovic pokonał Rublowa 6:1, 6:2, 6:4, awansując do swojego 10. półfinału w Australian Open. W piątek w meczu o finał zmierzy się z Amerykaninem Tommym Paulem. Serbski tenisista w marcu zeszłego roku wsparł byłego ukraińskiego zawodnika Serhija Stachowskiego, który walczy na froncie w Donbasie. Potem był jednak przeciwny wykluczeniu rosyjskich i białoruskich tenisistów przez władze Wimbledonu.

