Drugi finał wielkoszlemowy w karierze! Pogromczyni Świątek zagra o tytuł

W pierwszym półfinale pań Australian Open zmierzyła się Elena Rybakina, pogromczyni Igi Świątek, z Victorią Azarenką, która w ćwierćfinale ograła rozstawioną z "trójką" Jessicę Pegulę. Białorusinka to w dodatku dwukrotna triumfatorka Australian Open w latach 2012 i 2013. Faworytką pojedynku była jednak Kazaszka, której ranking (25. WTA) nie odzwierciedla jej pozycji w światowym tenisie z powodu braku punktów za zeszłoroczny Wimbledon, który wygrała.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiadomo, gdzie będzie mieszkał Fernando Santos. Ważna decyzja podjęta

Przed meczem Rybakina była liderką turnieju pod względem liczby asów. Miała ich na koncie 35, lecz jeszcze bardziej imponująca była statystyka pierwszych serwisów Kazaszki, które nie wróciły na jej stronę. Stanowią one aż 53%, co byłoby najlepszym wynikiem również u mężczyzn, którzy zagrali co najmniej dwa mecze.

Rybakina jak maszyna. Aż się zacięła...

To potwierdziło się na otwarcie półfinałowego meczu. Już w pierwszym gemie posłała cztery asy. Niespodziewane problemy pojawiły się przy stanie 2:2, gdy to Azarenka pierwsza przełamała rywalkę. Były to jej pierwsze punkty przy podaniu rywalki, nie licząc podwójnego błędu. 32-latka nie potrafiła jednak potwierdzić przewagi. Mimo świetnego otwarcia swojego gema serwisowego od 30:0, przegrała cztery punkty z rzędu. Rybakina szybko odrobiła straty, imponowała liczbą uderzeń kończących, zwłaszcza z backhandu, a Białorusinka była momentami bezradna.

23-latka wykorzystała momentum i ponowie przełamała swoją rywalkę na 5:3. Stanęła przed szansą zamknięcia seta przy swoim podaniu. Mimo stanu 0:30 doprowadziła do piłki setowej, ale wówczas całkowicie przestała trafiać pierwszym serwisem. Azarenka wyczuła moment, że może wrócić do gry. Wykorzystała drugiego break pointa, a następnie wyrównała swoim podaniem na 5:5. Szła dalej za ciosem, a 23-letnia Kazaszka miała coraz większe problemy serwisowe. Maszyna zdecydowanie się zacięła.

Białorusinka szybko wyszła na 0:40 i wydawało się, że zaraz stanie przed wielką szansą zgarnięcia pierwszej partii, zwłaszcza że Kazaszka zaczęła grać nerwowo. Ale wówczas dała o sobie znać klasa zwyciężczyni Wimbledonu 2022. Mimo swoich problemów zdobyła pięć punktów z rzędu, grając z linii końcowej i utrzymała podanie. To samo uczyniła Azarenka i o losach seta zadecydował tiebreak. W nim więcej punktów wygrywały returnujące. Do czterech górą była Rybakina.

Coraz większe problemy serwisowe Azarenki i szybki drugi set

Dwukrotna triumfatorka Australian Open była w coraz trudniejszej sytuacja. Przegrała ciasnego pierwszego seta, a w drugim dała się szybko przełamać. Najpierw na 1:2, a następnie były szansy na 1:4. Azarenka coraz rzadziej trafiała pierwszym serwisem, a drugi Rybakina atakowała bardzo agresywnie, przez co 32-latka od razu była w głębokiej defensywie. Wówczas udało jej się wyjść z dużych opresji i wciąż trzymała się w tym pojedynku, mimo różnicy przełamania.

Przy 1:3 Azarenka potrafiła wyjść z opresji, ale przy 2:4 już nie. Ponownie miała spore problemy przy drugim podaniu, więc ryzykowała. Dwa podwójne błędy serwisowe mocno przybliżyły Kazaszkę do kolejnego przełamania i to się spełniło. Białorusinka w drugiej partii wygrała tylko 2 z 15 punktów po drugim serwisie. Zdołała jeszcze odłamać rywalkę, ale nic jej to nie dało. 7:6, 6:3 dla Eleny Rybakiny.