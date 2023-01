Sabalenka wychwala Magdę Linette. Zapytana o Polkę powtarzała dwa określenia

Magda Linette (45. WTA) odniosła w środę największy sukces w karierze, awansując do półfinału Australian Open. Polka w 1/4 pokonała 6:3, 7:5 Czeszkę Karolinę Pliskovą (31. WTA). Teraz czeka ją starcie z Białorusinką Aryną Sabalenką (5. WTA), która w Melbourne nie straciła jeszcze ani jednego seta.

Sabalenka już czeka na spotkanie z Linette. "To będzie wspaniała walka"

Sabalenka prezentuje na kortach w Australii znakomitą formę i jest jedyną zawodniczką z czołowej "dziesiątki" rankingu, która pozostała w rywalizacji. W ćwierćfinale Białorusinka pewnie pokonała 6:3, 6:2 Chorwatkę Donnę Vekić (64. WTA), pięciokrotnie przełamując rywalkę. Awansowała tym samym do czwartego wielkoszlemowego półfinału w karierze.

W trakcie pomeczowej konferencji piąta rakieta świata została zapytana o Linette. Wypowiadała się o niej z ogromnym szacunkiem. Można było zauważyć, że w kółko używa dwóch określeń: "wspaniała" i "dobrze" - Wspaniała zawodniczka, gra wspaniały tenis w Australii. Dobrze się porusza, dobrze serwuje, dobrze radzi sobie z emocjami. To będzie wspaniała walka. Już nie mogę się doczekać tego meczu - stwierdziła.

Sabalenka po odpadnięciu czterech najwyżej rozstawionych zawodniczek, w tym Igi Świątek (1. WTA), wyrosła na główną faworytkę turnieju w Melbourne. Również w starciu z Linette jest typowana do zwycięstwa, co podkreśla bilans dotychczasowych spotkań tenisistek. Panie spotkały się jak do tej pory dwukrotnie i oba mecze padły łupem Białorusinki. Podczas turnieju w Tianjin w 2018 roku wygrała 6:1, 6:3, a na olimpijskich kortach w Tokio cieszyła się ze zwycięstwa 6:2, 6:1.

Półfinałowe starcie Linette z Sabalenką odbędzie się w czwartek, 26 stycznia. Mecz powinien się rozpocząć w okolicach godziny 11:00.

