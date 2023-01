Pliskova przybita po ćwierćfinałowej porażce z Linette. "Powinnam wygrać"

Magda Linette (45. WTA) awansowała w środę do pierwszego wielkoszlemowego półfinału w karierze. Polka w ćwierćfinale Australian Open pokonała 6:3, 7:5 Karolinę Pliskovą (31. WTA). Czeszka po meczu nie kryła rozczarowania i stwierdziła, że mogła wygrać ten mecz.

Pliskova rozgoryczona po porażce. "Moim celem w tej chwili są tylko Wielkie Szlemy"

Była liderka rankingu WTA podsumowała mecz z Linette w rozmowie z serwisem tenisovysvet.cz. - Było to naprawdę trudne spotkanie, rywalka nie dała mi nic za darmo. Była świetna w kryciu kortu, więc potem poczułam, że muszę się jeszcze bardziej postarać. A to skutkowało kolejnymi błędami. Linette grała naprawdę dobrze z linii końcowej, nie mogłam znaleźć miejsca na boisku, gdzie mogłabym oddać zwycięskie uderzenia. Nie poszło mi dzisiaj dobrze z serwisem - stwierdziła Czeszka.

- Teraz jest ciężko. W turnieju zostały już tylko zawodniczki, które wcześniej pokonałam, więc szkoda tej szansy. Jestem bardzo rozczarowana, ponieważ był to mecz, który powinnam i mogłam wygrać. Z drugiej strony zasadniczo grałam tu dobry tenis. Turniej pokazał mi kilka pozytywnych rzeczy. Cieszę się, że wróciłam do tego etapu i będę próbować dalej - dodała dwukrotna finalistka turniejów wielkoszlemowych.

Pliskova dodała, że teraz skupia się przede wszystkim na wywalczeniu upragnionego tytułu. - Moim celem w tej chwili są tylko Wielkie Szlemy. Chcę się do nich solidnie przygotować, ale na pewno nie opuszczę żadnych innych turniejów. Chcę je wykorzystać głównie do poprawiania jakości gry. Chcę grać jak najwięcej i zdobywać punkty. Jeśli będę rozstawiona wyżej, losowania mogą być łatwiejsze. Chciałabym utrzymać aktywną grę, którą pokazałam tutaj w pierwszych czterech meczach. Myślę, że to jedyny sposób - podsumowała była liderka rankingu WTA.

Linette w półfinale imprezy w Melbourne zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką (5. WTA). Mecz ten odbędzie się w czwartek 26 stycznia o godzinie 11:00.