Linette na trzecim miejscu w rankingu. Świątek daleko. Musi gonić

Magda Linette w półfinale Australian Open! W nocy z wtorku na środę Polka odniosła kolejny największy sukces w karierze, eliminując z wielkoszlemowego turnieju Czeszkę Karolinę Pliskovą. Nasza zawodniczka ograła ją w dwóch setach, wygrywając 6:3, 7:5.

Fenomenalny wynik Linette w Melbourne spowodował jej wielkie awanse w światowych rankingach. Gdyby dziś opublikowano ranking WTA, Polka byłaby na 22. miejscu. To zdecydowanie najwyższa pozycja Linette w karierze. Do tej pory najwyżej sklasyfikowana była na 33. pozycji. Miało to miejsce w listopadzie 2020 r. Przed tegorocznym Australian Open Linette znajdowała się na 45. pozycji w światowym rankingu.

Jeszcze lepiej Polka wygląda w rankingu WTA Race. Obecnie zajmuje w nim trzecią pozycję, ustępując jedynie Arynie Sabalence oraz Wiktorii Azarence. Czym różnią się oba rankingi? Pierwszy to klasyfikacja ogólna, światowa, w której od dłuższego czasu z ogromną przewagą prowadzi Iga Świątek.

Linette na trzecim miejscu w rankingu WTA Race

WTA Race to zaś ranking, który zeruje się z każdym kolejnym sezonem. To klasyfikacja, w którym sumują się punkty zdobyte przez zawodniczki w ciągu jednego roku. To on decyduje o tym, kto zagra w kończącym sezon turnieju WTA Finals.

Kto znajduje się za Linette? Kolejne miejsca za naszą zawodniczką zajmują Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Belinda Bencić, Coco Gauff oraz Donna Vekić. Gdyby sezon kończył się dziś, to w podsumowującym go turnieju zagrałyby te tenisistki plus dwie prowadzące Białorusinki.

W rozgrywce zabrakłoby Świątek, która obecnie zajmuje w rankingu 13. miejsce. Oczywiście to dopiero początek tenisowego sezonu i zawodniczki będą miały mnóstwo czasu na poprawę miejsc w rankingu WTA Race. Tegoroczny turniej WTA Finals odbędzie się w październiku w chińskim Shenzhen.

Obecny stan rankingu WTA Race: