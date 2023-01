Świat pisze o Linette i jej sukcesie. "Nieustraszony pokaz. Objawienie. Coraz lepsza"

Magda Linette (45. WTA) się nie zatrzymuje. Polka kapitalnie radzi sobie podczas Australian Open i ku zaskoczeniu niemal wszystkich, jest już w półfinale prestiżowej imprezy. Po wyeliminowaniu m.in. Anett Kontaveit, Jekateriny Aleksandrowej i Caroline Garcii, Linette w ćwierćfinale rozprawiła się z byłą liderką rankingu WTA Karoliną Pliskovą (31. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zareagował Fernando Santos na propozycję objęcia reprezentacji Polski?

Świat zachwycony Magdą Linette. Międzynarodowe media rozpisują się na temat sukcesu Polki w Australian Open

Linette znów potrzebowała tylko dwóch setów, by uporać się z faworyzowaną rywalką. Pliskovą pokonała 6:3, 7:5 i powoli może zacząć myśleć o kolejnym meczu. W walce o finał zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką (5. WTA), która pokonała Donnę Vekić (64. WTA) 6:3, 6:2. Ale najpierw Linette zasłużyła na świętowanie sukcesu. Sukcesu, który odbił się szerokim echem na całym świecie. Na temat niesamowitego występu Polki rozpisują się międzynarodowe media. I choć traktują awans 30-latki do półfinału jak niespodziankę, nie odmawiają jej oczywiście wielkiej sportowej klasy.

Najlepsze wieści dla polskich kibiców. Jest godzina półfinału Magdy Linette

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

"Dała nieustraszony pokaz" - pisze o występie Linette BBC. Nazwano ją także "niezachwianą", gdy musiała odrabiać straty już na początku meczu. "Pewność siebie Linette była ewidentna w starciu z nieudolną Pliskovą" - czytamy dalej. "Magda Linette kontynuuje swoją wymarzoną passę, awansując do półfinału Australian Open" - podsumowali z kolei dziennikarze Sportskeeda.com.

"Linette pozostaje opanowana i eliminuje Pliskovą w australijskich ćwierćfinałach" - pisze z kolei ESPN. Podkreślono, jak trudną drogę Linette przeszła, by znaleźć się w tym miejscu. W meczu z Pliskovą walczyła z dodatkową presją, gdyż przegrała aż siedem z dziewięciu poprzednich pojedynków z Czeszką. Tym razem była górą. "Dominowała" - czytamy.

"Linette jest coraz lepsza" - to tytuł z portalu Tennis.com. "Dwa dni po awansie do swojego pierwszego ćwierćfinału turnieju Wielkiego Szlema, nierozstawiona Magda Linette jeszcze się poprawiła i awansowała do półfinału" - napisano.

Wieści o sukcesie Polki dotarły także do Hiszpanii. "Niespodziewany gość półfinału" - pisze "AS". Linette nazwano "nieoczekiwaną bohaterką" polskiego tenisa, gdy z Australian Open dość szybko odpadli Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Dodano także, że Linette ma "nerwy ze stali" i pokazała to broniąc się w trudnych momentach, jak choćby na początku meczu, gdy przegrała własny serwis i musiała odrabiać straty. "Polka jest objawieniem" - to natomiast ocena katalońskiego "Sportu", gdzie dodano także, że Linette jest niezwykle solidna i dlatego pokonała Pliskovą.

Zachwycony grą naszej tenisistki jest też włoski Eurosport. "Pokazała, że nigdy nie jest za późno, aby zrobić w życiu coś ważnego" - napisano, odnosząc się do faktu, że wcześniej nigdy nie udało jej się dojść tak daleko w turnieju wielkoszlemowym. "Linette jest naprawdę znakomita w zmniejszaniu tempa przeciwnika i utrzymywaniu koncentracji przez cały mecz" - czytamy. Zdaniem Włochów jest "niekwestionowaną niespodzianką turnieju".

Austriacki portal Tennisnet.com nazywa natomiast obecność Polki w półfinale "kompletną niespodzianką". Nie umniejsza jednak jej sukcesu. Wręcz przeciwnie. "Nie ma Świątek, nie ma problemu" -napisano, podkreślając, że Linette świetnie zastępuje bardziej utytułowaną koleżankę. "Polscy kibice znów mogą świętować" - podsumowano.

Półfinałowy pojedynek Magdy Linette z Aryną Sabalenką odbędzie się w czwartek 26 stycznia. Spotkanie prawdopodobnie rozpocznie się około godziny 11:00 czasu polskiego, po zakończeniu pojedynku Jeleny Rybakiny (25. WTA) i Wiktorii Azarenki (24. WTA).

Pokazali, co Radwańska zrobiła po wygranej Linette. Klasa sama w sobie [WIDEO]