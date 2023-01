Najlepsze wieści dla polskich kibiców. Jest godzina półfinału Magdy Linette

Magda Linette (45. WTA) zachwyca na kortach w Melbourne. Podczas tegorocznego Australian Open pokonała już trzy rozstawione tenisistki, w tym Caroline Garcię (4. WTA). Z kolei w ćwierćfinale po pasjonującej walce triumfowała 6:3, 7:5 z byłą liderką rankingu WTA, Karoliną Pliskovą (31. WTA). - Nigdy tego nie zapomnę. Po raz pierwszy w życiu jestem w stanie poradzić sobie z trudnościami. To zostanie ze mną na zawsze - mówiła 30-latka po meczu. Tym samym Linette została trzecią Polką, po Idze Świątek i Agnieszce Radwańskiej, która awansowała do półfinału Australian Open.

Magda Linette - Aryna Sabalenka: kiedy zagrają? Walka o finał Australian Open.

Linette po raz kolejny koncertowo rozprawiła się z wyżej notowaną rywalką. Mimo że Pliskova lepiej rozpoczęła środowy mecz, przełamując Polkę już w pierwszym gemie, to nie podłamało naszej rodaczki. Już po chwili było 1:1. Ostatecznie Linette wygrała cały set 6:3. W drugiej odsłonie spotkania gra była jeszcze bardziej zacięta. Polka utrzymała nerwy na wodzy, przełamała Czeszkę w 11. gemie i triumfowała 7:5 i w całym meczu 2:0.

Linette dostała nowy przydomek. W pełni zasłużyła. Brzmi dumnie

W półfinale na Linette czeka kolejne wyzwanie. Jej rywalką będzie Aryna Sabalenka (5. WTA). Jeszcze przed startem turnieju to właśnie Białorusinka była wymieniana w gronie faworytek do końcowego triumfu. Jej dotychczasowe pojedynki na kortach w Melbourne pokazują, że będzie piekielnie groźna. Pokonała kolejno Terezę Martincovą (74. WTA), Shelby Rogers (51. WTA), Elise Mertens (32. WTA), Belindę Bencić (10. WTA) i Donnę Vekić (64. WTA). Co więcej, nie straciła nawet seta.

Półfinałowe spotkanie Linette z Sabalenką będzie ich trzecim bezpośrednim pojedynkiem w historii występów. Jak na razie korzystniejszym bilansem może pochwalić się Białorusinka - 2-0. Po raz pierwszy spotkały się w 2018 roku w Chinach. Wówczas silniejsza była Sabalenka (6:1, 6:3). Jej wygraną zakończył się również mecz na igrzyskach olimpijskich w 2021 roku (6:2, 6:1).

Linette zarobi fortunę. Olbrzymia premia po awansie do półfinału Australian Open

Linette - Sabalenka. Znamy godzinę pojedynku o finał Australian Open

Organizatorzy ogłosili już plan gier na czwartek, 26 stycznia. Pojedynek Magdy Linette z Aryną Sabalenką będzie drugim spotkaniem sesji nocnej na Rod Laver Arenie. Jako pierwsze na kort wyjdą Jelena Rybakina (25. WTA) i Wiktoria Azarenka (24. WTA), a więc druga para półfinałowa. Ten mecz rozpocznie się o 9:30 czasu polskiego. Dopiero po ich spotkaniu na korcie pojawi się Polka i Białorusinka. To oznacza, że pojedynek rozpocznie się nie wcześniej niż o 11 czasu polskiego.