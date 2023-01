Co za słowa wielkiej mistrzyni. Linette stawiana jako wzór. "Świetna historia"

Magda Linette wygrała z Karoliną Pliskovą 6:3, 7:5 w ćwierćfinale Australian Open. To był kolejny wielki mecz prawie 31-letniej Polki w Melbourne.

W poprzedniej rundzie Linette pokonała czwartą na świecie Caroline Garcię, a wcześniej wyeliminowała Anett Kontaveit (19 WTA) i Jekatierinę Aleksandrową (18 WTA). Polka notowana jeszcze na 45. miejscu w rankingu (w najnowszym awansuje co najmniej na 22. miejsce) rozgrywa swój 30. wielkoszlemowy turniej w karierze i dopiero pierwszy raz dotarła dalej niż do trzeciej rundy.

Linette przykładem dla graczy 30+

Sukces Linette zauważają byli wielcy tenisiści, którzy podczas Australian Open pracują jako eksperci Eurosportu. - To świetny przykład, że w wieku 30 lat można robić ogromne postępy - mówi Tim Henman, który w wielkoszlemowych półfinałach był sześć razy, a w rankingu ATP doszedł do czwartego miejsca. - To jest kolejna wspaniała, inspirująca historia - dodaje Brytyjczyk.

Pod jeszcze większym wrażeniem Magdy Linette jest Justine Henin. - Magda ma ogromne doświadczenie i wielką motywację. Widzisz wielu zawodników grających dobry tenis, ale różnica jest taka, że Linette naprawdę czuje, że może wygrywać, wychodzi na kort z wiarą i pokazuje swój najlepszy tenis. Jej historia jest świetna, to wielka niespodzianka. Zasłużona - ocenia mistrzyni Australian Open 2004.

Zwyciężczyni siedmiu turniejów wielkoszlemowych i była numer 1 rankingu WTA podkreśla też siłę polskiego tenisa, bo doskonale zna już Igę Świątek i Huberta Hurkacza. - Cieszę się, że tenis w Polsce jest mocny, ponieważ potrzebujemy, żeby jak najwięcej dziewczynek i chłopców grało na całym świecie - podsumowuje.

W półfinale Australian Open Magda Linette zagra z Aryną Sabalenką. Białorusinka w swoim ćwierćfinale wygrała z Donną Vekić 6:3, 6:2.