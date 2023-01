Jelena Dokić pod lawiną hejtu. W końcu nie wytrzymała. "To obrzydliwe"

"Uważam, że to nie fair, że taki wieloryb jak Jelena Dokić odbiera mi radość z oglądania tenisa i zamienia to w gówno. Wszystko, co robi to gadanie i mówienie, jaka jest dobra. Założę się, że przebiegnięcie 100 metrów zajęłoby jej 10 minut. Proszę, pozbądźcie się jej, jej widok sprawia, że mam ochotę wyłączyć" albo "O mój Boże! Co się z tobą stało? Musisz ograniczyć przekąski!" – to tylko niektóre z komentarzy, jakie na swój temat może przeczytać Jelena Dokić, była australijska tenisistka.

Wylew hejtu pod adresem Jeleny Dokić. "Obrzydliwe"

Dokić pracuje przy Australian Open jako reporterka z kortu. Przeprowadza m.in. wywiady z zawodnikami po meczach. Ostatnio rozmawiała m.in. z Novakiem Djokoviciem. I najprawdopodobniej przez to zalała ją fala hejterskich komentarzy dotyczących jej wagi i sylwetki. Jak sama poinformowała na Instagramie w długim, osobistym wpisie, większość komentarzy pochodzi właśnie z Serbii, ale nie tylko.

"Body shaming i fat shaming w ostatnich 24 godzinach był szalony. Pochodzą z całego świata, ale wiele z nich pochodzi z Serbii. I tak, wiele z nich to kobiety. To tyle, jeśli chodzi o kobiety wspierające inne kobiety" – napisała. Hejterskie komentarze określiła jako "zło". "Nie ma innego słowa. To obrzydliwe. Ludzie powinni się wstydzić. Najczęstszym komentarzem było 'co się z nią stało, jest taka duża?'. Naprawdę nie ma znaczenia, co robię i co się stało, ponieważ rozmiar nie powinien mieć znaczenia. Uprzejmość i bycie dobrym człowiekiem mają znaczenie, a ci z was, którzy znęcają się nade mną i innymi, wyraźnie nimi nie są" – napisała na Instagramie.

"To, co się liczy, to ataki w internecie, zastraszanie i zawstydzanie. To się liczy, ponieważ ci z was, którzy to robią, są po prostu złymi, podłymi ignorantami. Mogę i wrócę do formy dla siebie i zdrowia, ale ty nie staniesz się lepszym człowiekiem. Waga się zmieni, ale źli ludzie pozostaną źli" – dodała.

"Jestem tutaj, walcząc za wszystkich maltretowanych i zawstydzanych. Nie mogę zmienić świata, ale zamierzam nadal wykorzystywać moją platformę do czegoś dobrego i wspierać innych ludzi oraz dawać innym głos i starać się, aby inni czuli się mniej samotni i przestraszeni. Wszystkim, którzy mnie wspierają, a jest was tak wielu, dziękuję z głębi serca. I wszystkim tym, którzy są naprawdę dobrymi ludźmi. Będę też miła i lepsza niż wy, trolle, i nie ujawnię waszej tożsamości. Kocham was wszystkich, nawet trolli, ponieważ dajecie mi tyle motywacji i inspiracji do robienia tego, co robię i do walki z ludźmi takimi jak wy" – zakończyła Jokić.

Jelena Dokić w trakcie kariery triumfowała w sześciu turniejach. Najlepszy singlowy wynik w turnieju wielkoszlemowym osiągnęła w 2000 roku, docierając do półfinału Wimbledonu, mając zaledwie 17 lat. Australijka może pochwalić się również deblowym finałem French Open z 2010 roku.

Karierę skończyła w 2014 r. Potem oskarżyła swojego ojca i trenera Damira Dokica o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad nią na wczesnych etapach jej kariery i otwarcie mówiła o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym. W zeszłym roku miała myśli samobójcze.