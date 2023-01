Azarenka zagrała jak za dawnych lat. Demolka w drugim secie. Kierunek na finał

Wiktoria Azarenka w pierwszych dwóch meczach Australian Open bez problemów wygrała 2:0 z Sofią Kenin (203. WTA) i Nadią Podoroską (191. WTA). Następnie pokonywała 2:1 wyżej notowaną Madison Keys (13.WTA) i Lin Zhu (87. WTA). Z kolei Jessica Pegula (3. WTA) każde ze spotkań wygrała 2:0, a na swojej drodze spotkała Jaqueline Christian (161. WTA), Aliaksandrę Sasnowicz (38. WTA), Martę Kostiuk (61. WTA) oraz Barborę Krejcikovą (23. WTA). Dobra forma Azarenki i Peguli pozwalały wierzyć, że w spotkaniu nie zabraknie emocji.

Wiktoria Azarenka w półfinale Australian Open. Dziewiąty półfinał Wielkiego Szlema

Już na samym początku spotkania Wiktoria Azarenka narzuciła swój styl rywalce i prowadziła 3:0 po jednym przełamaniu. Pegula była w stanie wygrywać kolejne podania, ale nie mogła przejąć serwisu rywalki i przegrywała już 2:5. Chwilowo udało jej się wytrącić Białorusinkę z rytmu i wygrać dwa gemy z rzędu, by doprowadzić do wyniku 4:5. Amerykanka zaprzepaściła jednak szansę na remis, przegrywając własne podanie i set zakończył się wynikiem 6:4 dla Azarenki.

Białorusinka kolejną partię rozpoczęła od wygrania dwóch gemów, ale Pegula była w stanie zdobyć przełamanie. Następnie jednak to Azarenka wygrała serwis rywalki po długiej walce i prowadziła 3:1. Kolejne dwa gemy znów bez problemów zdobyła Białorusinka i przystępowała do serwisu przy wyniku 5:1. Jedna piłka meczowa wystarczyła Azarence do zwycięstwa i zapewnienia sobie udziału w półfinale. Dzięki wygranej 33-latka jest pewna powrotu do pierwszej piętnastki rankingu WTA. W przypadku ewentualnego triumfu w australijskim Wielkim Szlemie powróci do pierwszej dziesiątki.

- Jessica grała fantastycznie, ale ja od początku do końca próbowałam grać najlepiej jak umiem. Szukałam okazji i dobrze je wykorzystywałam. Cieszę się z powrotu do półfinału Australian Open i mam nadzieję, że kibicom się podobało. W zeszłym roku grałam z wielkim strachem, ale zmieniłam wiele w moim nastawieniu i zrobiłam krok naprzód. Pracowałam ciężko i jestem tu, gdzie jestem - powiedziała po spotkaniu zwyciężczyni.

Wiktoria Azarenka już dziewiąty raz w karierze awansowała do półfinału Wielkiego Szlema. W 2012 i 2013 roku wygrywała Australian Open i od tamtej pory tylko raz zaszła w turnieju tak daleko. W 2020 roku dotarła do finału US Open, w którym przegrała 6:1, 3:6, 3:6 z Naomi Osaką.

W kolejnej rundzie Wiktoria Azarenka zmierzy się z Jeleną Rybakiną (25. WTA), która w ćwierćfinale pokonała Jelenę Ostapenko (17. WTA) 6:2, 6:4.