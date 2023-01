Wielki sukces Polaka. Krok od finału Australian Open. Grają koncertowo

Po sukcesach Łukasza Kubota i duetu Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski polscy kibice doczekali się kolejnych świetnych występów deblisty. Jan Zieliński (36. ATP) tworzy zgrany duet z monakijczykiem Hugo Nysem (40. ATP) i od dłuższego czasu notują niezłe wyniki. W Australian Open wyeliminowali już między innymi liderów światowego rankingu - parę Rajeev Ram/Joe Salisbury, wygrywając 6:7(4-7), 7:6(8-6), 6:2. Teraz w meczu ćwierćfinałowym nie pozostawili rywalom złudzeń i czeka ich walka o finał pierwszego Wielkiego Szlema w karierze.

Jan Zieliński i Hugo Nys zagrają w półfinale Australian Open. Rozpędzony duet pierwszy raz ograł rywali tak łatwo

Do tej pory Jan Zieliński i Hugo Nys w Australian Open rozegrali trzy mecze i w każdym z nich musieli mierzyć się z rywalami w trzech setów. Po pełnym zwrotów akcji spotkaniu z liderami światowego rankingu wyglądali jednak na napędzonych i w starciu Benjaminem Bonzim (205. ATP) i Arthurem Rinderknechem (355. ATP) potwierdzili dobrą dyspozycję.

Już na początku polsko-monakijski duet wyszedł na prowadzenie 3:0 w gemach, raz przełamując rywali. Francuzi wygrali jedną partię przy swoim podaniu i w kolejnych dwóch stawiali duży opór. Kończące się grą na przewagi gemy wygrywali Zieliński i Nys, a kolejny, wygrany do zera, dał zwycięstwo 6:1 w pierwszym secie.

Druga partia rozpoczęła się od wygrania po jednym gemie przez obie pary, ale Polak i Monakijczyk szybko przełamali rywali i prowadzili już 3:1. Każde kolejne podanie wygrywały już tylko drużyny serwujące i szybko zyskana przewaga zaprowadziła Nysa i Zielińskiego do końcowego triumfu. Każdy z gemów kończył się wyjątkowo szybko, więc po godzinie i siedmiu minutach para z Polakiem w składzie wygrała 6:4 i awansowała do półfinału Australian Open. To najlepszy wynik duetu w karierze, którym do tej pory pozostawał ćwierćfinał US Open w 2022 roku.

Dobrą grę duetu Zieliński/Nys potwierdzają meczowe statystyki. Zaserwowali aż pięć asów, popełnili tylko jeden podwójny błąd i wygrali wszystkie własne gemy serwisowe. Ponadto zdobyli aż 88 procent punktów po pierwszym serwisie. W sumie wygrali 59 z 99 możliwych do zdobycia punktów.

W półfinale Jan Zieliński i Hugo Nys zmierzą się ze zwycięzcami meczu Fabrice Martin/Jeremy Chardy-Jean-Julien Rojer/Marcelo Arevalo. Faworytami spotkania w Kia Arena w Melbourne jest drugi, salwadorsko-argentyński duet.