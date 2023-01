Agnieszka Radwańska wraca na kort. Zagra w Australian Open. I to u boku legendy

Agnieszka Radwańska zakończyła profesjonalną karierę w 2018 roku. Była wiceliderka rankingu WTA co jakiś czas bierze udział w turniejach legend. Ostatnie takie wydarzenie odbyło się w Luksemburgu, gdzie Radwańska odpadła w półfinale po walce z Belgijką Kim Clijsters. Ostatnio starsza z sióstr Radwańskich pełniła funkcję kapitana reprezentacji Polski podczas United Cup. - Prowadzenie tak dobrych zawodników, jak Iga i Hubert będzie dla mnie wyzwaniem. Gra to jedno, ale siedzenie na ławce to inna rzecz - mówiła przed startem turnieju.

Agnieszka Radwańska wystąpi w turnieju legend Australian Open. Zagra w parze z Danielą Hantuchovą

Organizatorzy Australian Open poinformowali, że Agnieszka Radwańska wystąpi w turnieju legend w parze ze Słowaczką Danielą Hantuchovą. Polsko-słowacki duet zmierzy się z Carą Black z Zimbabwe oraz Rennae Stubbs z Australii. Mecz z udziałem byłej wiceliderki rankingu WTA ma odbyć się we wtorek 24 stycznia o godz. 1:00 czasu polskiego. Warto dodać, że wcześniej Radwańska brała udział w turnieju legend podczas Wimbledonu wraz z Serbką Jeleną Janković, ale zakończyła zmagania na fazie grupowej.

Najlepszym wynikiem Agnieszki Radwańskiej w historii występów w Australian Open był półfinał w 2014 i 2016 roku, gdzie przegrywała odpowiednio ze Słowaczką Dominiką Cibulkovą oraz Amerykanką Sereną Williams. W przypadku rywalizacji deblowej najlepszy był półfinał w 2010 roku, gdzie wraz z Rosjanką Mariją Kirilenko odpadła po trzech setach z Carą Black i Amerykanką Liezel Huber. W trakcie kariery Radwańska wygrała łącznie 20 turniejów rangi WTA w rywalizacji singlistek i dwa turnieje deblowe.

Turniej legend na Australian Open w deblu mężczyzn i kobiet potrwa od 22 do 26 stycznia w Melbourne Park. Poza Agnieszką Radwańską w turnieju udział wezmą m.in. bracia Bob i Mike Bryan (sześciokrotni zwycięzcy Australian Open w deblu), Australijczyk Mark Phillippoussis, Chorwatka Iva Majoli, Austriaczka Barbara Schett-Eagle czy Radek Stepanek z Czech.