Wielki sukces Polaka w Australian Open. Najlepszy debel świata miał piłkę meczową

Po wielkich sukcesach Łukasza Kubota i duetu Mariusz Frystenberg/Marcin Matkowski polscy kibice doczekali się kolejnego świetnego deblisty. Mowa o Janie Zielińskim, który od dłuższego czasu notuje bardzo dobre występy w grze podwójnej u boku Hugo Nysa. Polak i Monakijczyk świetnie prezentują się również podczas Australian Open, w którym są już w ćwierćfinale.

Wielki sukces Zielińskiego i Nysa. Wyeliminowali najlepszy debel świata i zagrają w ćwierćfinale Australian Open

Zieliński i Nys w trzecim spotkaniu w Melbourne mierzyli się z rozstawionym z numerem 2. amerykańsko-brytyjskim duetem Rajeev Ram/Joe Salisbury. W pierwszej partii obie pary pewnie wygrywały gemy przy własnym podaniu, a o losach zwycięstwa musiał zadecydować tie-break. Tam lepiej spisali się Ram i Salisbury, którzy zanotowali pięć małych przełamań i wygrali 7-4.

Druga partia miała dokładnie taki sam przebieg. Wyrównana gra z obu stron siatki i utrzymywanie własnych serwisów przełożyły się na drugi tie-break. Choć na początku rywale odskoczyli na 4:1, Polak i Monakijczyk odrobili straty i doprowadzili do wyniku 5:5. Kolejny punkt wygrali Ram i Salisbury, co dawało im piłkę meczową. Zieliński i Nys nie tylko obronili meczbola, ale wygrali trzy punty z rzędu, triumfując 8-6 i wyrównując stan meczu.

Sukces w drugiej partii wyraźnie uskrzydlił polsko-monakijską parę. Zieliński i Nys w trzecim gemie ostatniego seta przełamali rywali, by po chwili odskoczyć na 3:1. Prowadzący kolejne przełamanie dołożyli w siódmym gemie, co dawało im wynik 5:2. Chwilę później było już po meczu. Polak i Monakijczyk wykorzystali trzecią piłkę meczową przy własnym podaniu i mogli cieszyć się z awansu do ćwierćfinału Australian Open.

Wyeliminowanie tak klasowego duetu jak Ram i Salisbury to wielkie osiągnięcie. Amerykanin i Brytyjczyk to obecni liderzy światowego rankingu deblowego i trzykrotni triumfatorzy turniejów wielkoszlemowych. Tenisiści wygrali dwukrotnie rywalizację podczas US Open (2021, 2022), a w 2020 roku okazali się najlepsi w Melbourne. Odnieśli również wiele sukcesów w turniejach rangi ATP.

Zieliński i Nys, awansując do ćwierćfinału, wyrównali osiągnięcie z ubiegłorocznego US Open. O pierwszy wielkoszlemowy półfinał w karierze powalczą z francuską parą Benjamin Bonzi/Arthur Rinderknech.