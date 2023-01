Magda Linette walczy o ćwierćfinał AO. Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA, STREAM]

Magda Linette (45. WTA) w trzeciej rundzie Australian Open pokonała Jekaterinę Aleksandrową (18. WTA) 6:3, 6:4. Tym samym Polka już osiągnęła najlepszy wynik w historii występów na turniejach wielkoszlemowych. W poniedziałek będzie mogła poprawić rezultat i awansować do ćwierćfinału, ale na jej drodze stanie Caroline Garcia (4. WTA). Francuzka prezentuje w Australii bardzo równą formę.

Magda Linette ostatnią nadzieją Polski w Australian Open. O ćwierćfinał powalczy z Caroline Garcią

Poznanianka walkę w Australian Open rozpoczęła od wygranej z Mayar Sherif (54. WTA) 7:5, 6:1, a w drugiej rundzie, po prawie dwóch godzinach gry, wygrała z Anett Kontaveit (19. WTA) 3:6, 6:3, 6:4. Mniej problemów miała w starciu z Jekateriną Aleksandrową, którą pokonała po prawie 80 minutach.

Z kolei Caroline Garcia w I rundzie łatwo wygrała z Katherine Sebov (190. WTA) 6:3, 6:0. W kolejnym meczu długo męczyła się z Leylah Fernandez (40. WTA), ale finalnie wygrała 7:6, 7:5. W trzecim spotkaniu miała spore problemy z niżej notowaną Laurą Siegemund (158. WTA), ale pokonała Niemkę 1:6, 6:3, 6:3.

Teraz obie zawodniczki staną w szranki i powalczą o awans do ćwierćfinału Australian Open. Do tej pory mierzyły się tylko raz, w 2017 roku. Podczas 1/8 finału WTA w Strasbourgu lepsza okazała się Caroline Garcia, która wygrała 6:3, 6:3. Francuzka odpadła dopiero w półfinale, w którym 6:4, 6:2 ograła ją Darja Gawriłowa. Warto zaznaczyć, że najlepszy wynik Garcii w australijskim Wielkim Szlemie to jedynie 1/8 finału w 2018 roku.

Magda Linette pozostaje jedyną reprezentantką Polski w Australian Open, po tym, jak swoje spotkania przegrali Iga Świątek i Hubert Hurkacz.

Magda Linette - Caroline Garcia. Gdzie i kiedy oglądać mecz 1/8 finału Australian Open? [TRANSMISJA, STREAM]

Mecz pomiędzy Magdą Linette a Caroline Garcią odbędzie się w poniedziałek 23 stycznia w Rod Laver Arenie w Melbourne. Początek spotkania zaplanowano między 2:30 a 3:00 nad ranem czasu polskiego. Transmisja telewizyjna starcia dostępna będzie na kanale Eurosport 1. Dostępny będzie również stream online na kanale Eurosport na platformie streamingowej Player.pl.

Wygrana w meczu Linette - Garcia w ćwierćfinale spotka się ze zwyciężczynią pary Karolina Pliskova (30. WTA) - Shuai Zhan (22. WTA). Mecze 1/4 odbędą się we wtorek 24 stycznia.