Trener Igi Świątek wskazał powód porażki z Rybakiną. Dwa słowa

- Rybakina pokazała w ostatnim czasie, że potrafi grać skutecznie. Potrafi grać z rywalkami z wyższym rankingiem, więc na pewno jest zawodniczką, z którą - żeby wygrać - Iga musi pokazać swój najlepszy tenis - mówił Sport.pl Tomasz Wiktorowski przed niedzielnym meczem 1/8 finału Australian Open. Świątek jednak nie sprostała ofensywnie grającej reprezentantce Kazachstanu - przegrała 4:6, 4:6. I choć trzeba oddać triumfatorce ubiegłorocznego Wimbledonu, że zagrała bardzo dobrze, to szkoleniowiec pierwszej rakiety świata zaznacza, że jego tenisistka nie spełniła podanego warunku.

Nieudany początek. "Wydaje mi się, że dwie-trzy piłki były w zasięgu, a Iga do nich nie dotarła"

Wiktorowski wskazuje, że zaraz na początku spotkania pojawił się pierwszy sygnał alarmowy. Będąca faworytką turnieju Świątek przy własnym podaniu prowadziła 40:0, by ostatecznie przegrać tego gema. Po chwili Rybakina powiększyła przewagę na 2:0. Polka nie wykorzystała dwóch szans na przełamanie powrotne.

- Na pewno wejście w ten mecz nie było dobre. Należało dokończyć dobrze pierwszego gema, ewentualnie w drugim trafić smecza po koźle. Wynik by się zazębił i nie trzeba byłoby go potem gonić. Jak dobrze rozpoczniesz spotkanie, to czasami później łatwiej złożyć ze sobą kilka elementów - wskazuje szkoleniowiec.

Jednak jego główne zastrzeżenie dotyczy postawy Świątek w całym pojedynku. Uważa bowiem, że nie pokazywała ona waleczności i determinacji, które prezentuje w swoim najlepszym wydaniu.

- Nie widziałem dziś decyzji, by niezależnie od tego, co się będzie działo, to jednak podbiec do każdej piłki. Wydaje mi się, że dwie-trzy piłki były w zasięgu, a Iga do nich nie dotarła - podkreśla były trener Agnieszki Radwańskiej.

Od razu dodaje, że są możliwe przyczyny takiego zachowania Świątek. Dość jasno jednak wskazuje, o którą - jego zdaniem - chodziło w niedzielnym meczu.

- Nie wiem, czy Iga nie czytała wystarczająco gry, czy Rybakina zagrała w tamtych momentach zbyt dobrze, ale na tyle, co znam Igę, to w swoim - mogę powiedzieć - najlepszym nastawieniu do meczu do takich piłek myślę, że by doszła - podsumowuje Wiktorowski.