Iga Świątek została ukarana jeszcze przed meczem. "Mówiłam wielokrotnie"

Iga Świątek (1. WTA) przegrała z Jeleną Rybakiną (25. WTA) 4:6, 4:6. Zagraniczni eksperci stwierdzili, że Polka została wręcz znokautowana. Wydaje się, iż największym problemem raszynianki był przewidywalny serwis. Spotkanie zdecydowanie nie układało się po jej myśli, a problemy pojawiły się jeszcze przed jego rozpoczęciem, kiedy to Świątek kończyła rozgrzewkę.

Po kilku minutach rozgrzewki sędzina Juan Zhang ogłosiła jej zakończenie, a czas na zegarze pokazującym, ile minut pozostało do końca rozgrzewki, wskazywał już "0". To był znak, że obie tenisistki mają zejść z kortu, co uczyniła Jelena Rybakina. Iga Świątek jednak nie zareagowała na to polecenie i poprosiła o jeszcze jedną piłkę, ponieważ chciała zaserwować. To już początek meczu - zwróciła jej uwagę Zhang. - Tak, wiem - odpowiedziała Polka. Po chwili sędzina postanowiła ukarać liderkę światowego rankingu.

Świątek dostała ostrzeżenie, za "naruszenie przepisu dotyczącego rozpoczęcia spotkania". Tenisistka z Raszyna próbowała wytłumaczyć, że nie słyszała polecenia, ale arbiter te tłumaczenia nie przekonały. - Mówiłam wielokrotnie, a ty wciąż jesteś przy ławce - powiedziała Zhang.

Nasza tenisistka odniosła się do tej sytuacji na pomeczowej konferencji prasowej. - To było dziwne, ponieważ sędzia mówiła do mnie, a ja tego nie słyszałam i nie zrozumiałam. Przed rozpoczęciem meczu jest bardzo głośno na korcie - wyjaśniła.

Jedyną naszą nadzieję w turnieju singla podczas Australian Open pozostała Magda Linette (45. WTA). 30-latka wyjdzie na kort w poniedziałek 23 stycznia, a jej rywalką będzie Caroline Garcia (4. WTA). Godzina tego spotkania została już wyznaczona, o czym pisaliśmy ->>> TUTAJ. W nocy z soboty na niedzielę oprócz Świątek z zawodami pożegnał się także Hubert Hurkacz (11. ATP), po zaciętym pojedynku z Sebastianem Kordą (31. ATP) ->>> więcej TUTAJ.

