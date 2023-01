To w Australian Open jeszcze nigdy się nie zdarzyło. Historyczna edycja

W pierwszym tygodniu zmagań na kortach w Melbourne doszło do kilku sensacyjnych rezultatów. Z rywalizacją pożegnali się wielcy faworyci na czele z Igą Świątek (1. WTA) i Rafaelem Nadalem (1. ATP) na czele. Na ten moment najwyżej rozstawieni w rywalizacji pań i panów są Jessica Pegula (3. WTA) oraz Stefanos Tsisipas (3. ATP). Z powodu braku awansu faworytów do ćwierćfinału, tegoroczna edycja Australian Open przeszła do historii.

Historyczne Australian Open. Liderzy poza ćwierćfinałami. Pierwszy raz w historii

Jak podała Międzynarodowa Federacja Tenisowa (IFT) pierwszy raz w tzw. erze Open, a więc od 1968 roku, zdarzyło się, aby dwóch najwyżej rozstawionych tenisistek i tenisistów zabrakło w ćwierćfinale wielkoszlemowej imprezy.

Hurkacz komentuje porażkę po dreszczowcu w 1/8 finału AO. "Nie stoję w miejscu"

U pań Iga Świątek odpadła w IV rundzie zmagań po porażce 4:6, 4:6 z Jeleną Rybakiną (25. WTA), a więc triumfatorką Wimbledonu sprzed pół roku. Z kolei wiceliderka rankingu WTA Ons Jabeur pożegnała się z kortami w Melbourne w II rundzie turnieju, po dość sensacyjnej porażce z 86. w rankingu Czeszką Marketą Voundrousovą. Tym samym najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką w ćwierćfinale będzie Jessica Pegula.

Podobnie sytuacja przedstawia się w męskim singlu. Rafael Nadal (1. ATP) odpadł w II rundzie po przegranej 4:6, 4:6, 5:7 z Mackenzie'em McDonaldem (65. ATP). Rozstawiony z dwójką Casper Ruud pożegnał się z Australian Open po porażce z Jensonem Brooksby'm (39. ATP). W związku z tym najlepszym tenisistą, który pozostał w turnieju jest aktualnie Stefanos Tsistipias.

Hurkacz bił się po twarzy, a trybuny szalały. Kibice czekali na taki thriller

Decydujące rozstrzygnięcia w Australian Open zapadną już w przyszły weekend. W sobotę 28 stycznia poznamy triumfatorkę turnieju pań, a dzień później panów.