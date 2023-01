Zieliński zagra o ćwierćfinał Australian Open. Wielkie emocje w super tie-breaku

Nie tylko Magda Linette pozostała na placu boju w Australian Open. Spośród reprezentantów Polski wciąż w grze jest też Jan Zieliński, który w parze z Hugo Nysem rywalizuje w deblu. Para, która zajmuje obecnie 36. miejsce w deblowym rankingu, ma szansę na ćwierćfinał.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz pokazał, jak naprawdę wygląda jego codzienna praca w roli prezesa

Australian Open: Jan Zieliński i Hugo Nys grają dalej. Przed nimi walka o ćwierćfinał

W II rundzie na kortach w Melbourne Zieliński z Nysem zmierzyli się z reprezentantami gospodarzy Maxem Purcellem i Jordanem Thompsonem, którzy plasują się obecnie trzy pozycje niżej w rankingu od polsko-monakijskiego duetu. Co ciekawe Purcell w 2020 oraz 2022 roku wystąpił w finale deblowego Australian Open, jednak grał wówczas z innymi partnerami.

Mistrzowskie zagranie Igi Świątek. Rywalka mogła tylko popatrzeć [WIDEO]

Niedzielne spotkanie w II rundzie Australian Open od początku było wyrównane i stało na niezłym poziomie. W trzecim gemie Australijczycy przełamali Zielińskiego i Nysa i nie pozwolili już do końca partii odrobić rywalom strat. W drugiej partii przebieg był podobny. Przy stanie 4:4 to Polak i Monakijczyk zyskali minimalną przewagę i zdołali doprowadzić do remisu w całym meczu.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

W decydującej partii również obie pary grały jak równy z równym i do wyłonienia zwycięzców potrzebny był super tie-break. A w nim lepsi okazali się Zieliński i Nys, którzy ostatecznie wygrali całe spotkanie i w poniedziałek powalczą o ćwierćfinał. Ich rywalami będą zwycięzcy starcia Rajew Ram/Joe Salisbury - Marc Polmans/Alexei Popyrin.

Team Djokovicia wywołał burzę w Australian Open. Wszystko z powodu butelki [WIDEO]