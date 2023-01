Iga Świątek straci dużo punktów po AO. Tak będzie wyglądać ranking WTA

Po tygodniu gier w Australian Open spośród dziesięciu najlepszych tenisistek świata według rankingu WTA w grze zostało tylko cztery. Są to Jessica Pegula (3. WTA), Caroline Garcia (4. WTA), Aryna Sabalenka (5. WTA) oraz Belinda Bencic (9. WTA). Po zakończeniu turnieju dojdzie więc do kilku zmian w czołówce list WTA. Pewne jest jedynie to, że liderką wciąż będzie Iga Świątek.

Iga Świątek pozostanie liderką rankingu WTA. Zmiany możliwe za jej plecami

Do przetasowań w rankingu może dojść już za plecami Igi Świątek. Aktualna wiceliderka Ons Jabeur odpadła z rywalizacji w Melbourne już w II rundzie po porażce z 86. rakietą świata - Marketą Vondrousovą. Obecnie Tunezyjka ma zaledwie 210 punktów przewagi w wirtualnym rankingu nad trzecią Pegulą, która wciąż walczy na australijskich kortach. W przypadku awansu Amerykanki do kolejnej rundy będzie miała ona na koncie 5350 punktów i wyprzedzi Jabeur, zostając nową wiceliderką rankingu. Gdyby okazało się, że wygra Pegula, jej łączny dorobek po zakończeniu zmagań wyniesie 6570 punktów.

Symboliczne błędy Świątek i Hurkacza. Kibice na trybunach aż łapali się za głowy

Szanse na awans mają też Caroline Garcia i Aryna Sabalenka. Francuzka w IV rundzie zmierzy się z Magdą Linette. W przypadku wyeliminowania Polki będzie miała na koncie 4835 punktów, czym znacznie zbliży się do Peguli i Jabeur. W przypadku zwycięstwa w całym turnieju Garcia będzie miała razem 6405 punktów i będzie na podium rankingu. Z kolei, gdyby Sabalenka sięgnęła po końcowy triumf, będzie miała na koncie 6100 punktów.

Do minimalnych zmian może dojść też pod koniec pierwszej dziesiątki. Szwajcarka Bencic zbliża się powoli do Darii Kasatkiny (8. WTA) i niewykluczone, że po Australian Open będzie notowana wyżej niż na dziewiątym miejscu. Na dziesiąte miejsce może awansować też Jelena Ostapenko - stanie się tak w przypadku jej wygranej w ćwierćfinale.

Na spory awans ma szansę Magda Linette (45. WTA), która w poniedziałek zawalczy o ćwierćfinał. Dzięki awansowi do IV rundy Polka w wirtualnym rankingu ma obecnie 1230 punktów, co sprawia, że w najnowszym notowaniu awansuje na 38. miejsce. W przypadku wyeliminowania Garcii 30-latka będzie miała na koncie 1420 punktów, co przesunie ją na 28. lokatę. Gdyby wygrała cały turniej, ma szansę nawet na pierwszą dziesiątkę.

Czołowa "10" rankingu WTA obecnie (oraz ewentualne możliwe punkty po awansie do kolejnej rundy - i po zwycięstwie w finale w przypadku zawodniczek, które wciąż są w grze):

1. Iga Świątek - 10 485

2. Ons Jabeur - 5 210 pkt

3. Jessica Pegula - 5 000 pkt (5 350 pkt, 6 570 pkt)

4. Caroline Garcia - 4 645 pkt (4 835 pkt, 6 405 pkt)

5. Aryna Sabalenka - 4 340 pkt (4 530 pkt, 6 100 pkt)

6. Coco Gauff - 3 992 pkt

7. Maria Sakkari - 3 811 pkt

8. Daria Kasatkina - 3 380 pkt

9. Belinda Bencic - 2 905 pkt (3 095 pkt, 4 665 pkt)

10. Veronika Kudermetova - 2 740 pkt

38. Magda Linette - 1 230 pkt (1 420 pkt, 2 990 pkt)

Noc sensacji w AO. Coco Gauff wyrzucona z turnieju. Przebłysk byłej mistrzyni RG

