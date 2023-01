Team Djokovicia wywołał burzę w Australian Open. Wszystko z powodu butelki [WIDEO]

W tenisie w przeciwieństwie do innych sportów obowiązują dość restrykcyjne zasady, jeśli chodzi o komunikację zawodnika z trenerem. Dozwolone są tylko krótkie frazy wykrzykiwane z boksu trenerskiego do tenisistów, kiedy ci znajdują się po stronie, gdzie zasiadają trenerzy. Po sobotnim meczu Novaka Djokovicia (5. ATP) wybuchła niemała burza. Wydaje się, że jego team złamał tę regułę.

Novak Djoković i jego team złamali zasady? Burza po meczu III rundy Australian Open

Do sytuacji doszło podczas jednej z przerw między gemami po około 1,5 godzinie gry Djokovicia z Grigorim Dimitrowem (28. ATP). Po sieci krąży nagranie, na którym widać, jak jeden z członków sztabu podaje butelkę osobie będącej na korcie. Na butelce była jednak przyklejona karteczka z informacją do Novaka Djokovicia. Dziennikarze zastanawiają się, czy takie zachowanie jest zgodne z przepisami.

"Zasada Coachingu jest jasna. Werbalne, krótkie frazy, gdy zawodnik znajduje się po stronie pola swojego boksu. Nie mam jasności co do Wiadomości na butelce. Czy ktoś może mi to wyjaśnić? Osobą przekazującą butelkę jest przełożony Armstrong" - napisał na Twitterze Luis Alfredo Alvarez.

"Zasada mówi o słownych wskazówkach i znakach, a nie krótkich notatkach na kartce papieru. Co nie jest zabronione, jest dozwolone, jak w każdym prawie" - odpowiedział jeden z internautów. Na co Alvarez odpowiedział krótko: Bingo!.

Mimo kontrowersyjnej sytuacji Djoković awansował do kolejnej rundy i jego przeciwnikiem w walce o ćwierćfinał będzie Alex de Minaur (24. ATP). Spotkanie zaplanowano na poniedziałek 23 stycznia na godzinę 9:00 czasu polskiego.