Hurkacz przegrał "mecz na remis". Z jednego powodu. Ekspert nie ma złudzeń

Trzy godziny i 28 minut walki niestety skończonej niepowodzeniem. Hubert Hurkacz był blisko ćwierćfinału Australian Open, ale w tie-breaku ostatniego seta przegrał, mimo że ze stanu 3:7 dogonił Sebastiana Kordę na 7:7. Hurkacz osiągnął w Melbourne swój najlepszy wynik w karierze, ale kończy turniej z dużym niedosytem.

Hurkacz lepiej serwował, był mocniejszy fizycznie, a przegrał

To było piąte Australian Open w karierze Hurkacza, a dopiero pierwsze, w którym wygrał więcej niż jeden mecz. Do tego roku najlepszy polski tenisista docierał w Melbourne dwa razy do drugiej rundy i dwa razy odpadał już w pierwszej. Teraz zatrzymał się na czwartej rundzie. Awans do top 16 pierwszego w tym roku turnieju wielkoszlemowego to wynik dobry. Ale jako zawodnik rozstawiony z numerem 10 i sklasyfikowany na 11. miejscu w rankingu ATP to Hurkacz był faworytem meczu z Kordą o ćwierćfinał.

Amerykanin, który jest w światowym rankingu na 31. miejscu (w turnieju gra rozstawiony z numerem 29), nie ma ani tak dobrych warunków fizycznych, jak Polak, ani takiego doświadczenia. Hurkacz, choć generalnie w turniejach wielkoszlemowych nie błyszczy, był już półfinalistą Wimbledonu. A Korda awansując do ćwierćfinału Australian Open właśnie osiągnął swój życiowy sukces.

Dlaczego to Amerykanin a nie Polak zagra o półfinał? - Fizycznie Hubert wyglądał dużo lepiej, ale zabrakło mu odważniejszej gry w kluczowych fragmentach spotkania - mówi nam Dawid Olejniczak, kiedyś najlepszy polski zawodnik, a obecnie komentator tenisa.

Zdaniem Olejniczaka to był mecz na remis. A Korda go wygrał, bo Hurkacz na to pozwolił. - W ważnych momentach najczęściej to Korda przejmował inicjatywę, więcej ryzykował, grał na swoich warunkach. Hubert mający bazę w znakomitym serwisie i przygotowaniu fizycznym w tym meczu nie był w stanie tego wykorzystać - analizuje ekspert.

"Więcej ryzyka, więcej gry z przekonaniem"

Statystyki pokazują, że Hurkacz rzeczywiście miał dużą przewagę mocy w serwisie. On posłał 19 asów, a Korda osiem. Średnia prędkość pierwszego podania Polaka wynosiła 196 km/h a Amerykanina - 181 km/h. Te liczby dowodzą, że siła ognia była po stronie Hurkacza, ale bilans punktów - 144:146 - rozegranych w całym meczu i wspomnienie kluczowych piłek potwierdzają, że kiedy trzeba było zagrać odważniej, robił to raczej Korda.

Olejniczak nie ma wątpliwości, że Hurkacz cały czas musi pracować nad pewnością siebie. - Pewność siebie i więcej ryzyka, więcej ofensywy, gry z przekonaniem w najważniejszych momentach meczu zarówno w gemach serwisowych, jak i przy returnie: to jest klucz do sukcesu na poziomie, na którym Hubert Hurkacz już jest - podsumowuje Olejniczak.