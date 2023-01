Noc sensacji w AO. Coco Gauff wyrzucona z turnieju. Przebłysk byłej mistrzyni RG

Iga Świątek sensacyjnie pożegnała się w 1/8 finału z Australian Open. Polka przegrała z Jeleną Rybakiną 4:6, 4:6. Noc na kortach w Melbourne obfituje jednak w sensacje. Z turnieju odpadła także inna z faworytek, Coco Gauff (7. WTA), która była bezradna w starciu z Jeleną Ostapenko (17. WTA), dla której jest to najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym od lat.

Kolejna niespodzianka w Australian Open. Jelena Ostapenko wyrzuca z turnieju Coco Gauff

Jelena Ostapenko przy stanie 1:1 przegrała swoje podanie, co pozwoliło Coco Gauff wyjść na prowadzenie 2:1. W kolejnym gemie to jednak Łotyszka przełamała rywalkę i stan rywalizacji ponownie się wyrównał. Od tego momentu obie zawodniczki szły "łeb w łeb", aż do stanu 5:5. Kolejne gemy wygrała już Ostapenko i ostatecznie triumfowała pierwszym secie 7:5.

Druga partia była już trochę mniej wyrównana. Do stanu 3:3 obie zawodniczki nie pozwoliły sobie na stratę swojego podania, ale doprowadzenie do tego wyniku, okazało się równoznaczne z ostatnim wygranym gemem przez Amerykankę w tym spotkaniu. Do końca seta wszystkie gemy padły łupem Ostapenko, która tę część meczu 6:3 i w całym pojedynku zwyciężyła 7:5, 6:3.

Podczas starcia trwającego 93 minuty Łotyszka obroniła siedem z ośmiu break pointów i wykorzystała wszystkie trzy szanse na przełamanie i popełniła 27 niewymuszonych błędów. Dla 18-letniej Gauff 1/8 finału Australian Open, to i tak wyrównanie najlepszego wyniku w tym turnieju, gdyż w 2020 roku także odpadłą na tym etapie. To było drugie bezpośrednie spotkanie obu tych tenisistek w historii. W pierwszym podczas finału zwodów w 2019 w austriackim Linz Gauff wygrała z Ostapneko 6:3, 1:6, 6:2.

Wygrana Ostapenko to spora niespodzianka, ponieważ przed Australian Open w Adelajdzie 26-latka przegrała dwa spotkania z niżej notowanymi rywalkami, oba w dwóch setach. Najpierw z Iriną-Camelią Begu (WTA. 30), a następnie z Anną Kalinskają (59. WTA). Awans do ćwierćfinału zwyciężczyni Rolanda Garrosa z 2017 roku należy określić mianem przebudzenia. Łotyszka po raz ostatni na turnieju wielkoszlemowym zaszła tak daleko w 2018 roku, kiedy to zakończyła swój udział w Wimbledonie na półfinale. W następnych latach Ostapenko nie była w stanie przejść 1/8 finału, a najczęściej zmagania kończyła na III rundzie.

We wtorek 24 stycznia pogromczyni Gauff spotka się z inną wielkoszlemową mistrzynią. Przeciwniczką Ostapenko będzie Kazaszka Jelena Rybakina (WTA. 25), triumfatorka Wimbledonu z 2022 roku i zawodniczka, która wyrzuciła z trwającego Australian Open Igę Świątek. Obie zawodniczki grały do tej pory ze sobą bezpośrednio dwa razy i mecze z padły łupem Łotyszki. W 2019 roku w Linzu wygrała 7:5, 6:1 i w 2021 w Eastbourne 6:4, 6:1.

