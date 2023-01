"Znokautowana". Rosjanie reagują na porażkę Świątek. Dostrzegli ważny szczegół

Nie była to udana noc dla polskich fanów tenisa. Iga Światek zagrała słabszy mecz, nie wykorzystała swoich szans i w dwóch setach przegrała z Rybakiną, która rozegrała świetne spotkanie. To z pewnością jedna z największych, o ile nie największa sensacja podczas tegorocznego Australian Open. Więcej o meczu pisaliśmy ->>> TUTAJ. Na dodatek po zaciętej walce z turnieje pożegnał się Hubert Hurkacz, o czym więcej przeczytacie ->>> TUTAJ.

Do meczu i porażki Igi Świątek z Jeleną Rybakiną odniosły się także rosyjskie media, które sporo napisały o reprezentantce Polski. "Jako pierwsze na kort wyszły tenisistki, które rok temu wygrały trzy Szlemy. Dwa Iga Świątek i jeden Jelena Rybakina" - napisał portal championat.com, który dodał: "Przypomnijmy, że Iga Świątek niezmiennie od 4 kwietnia 2022 roku jest liderką światowego rankingu".

"Turniej stracił pierwszą rakietę świata i pierwsze rozstawienie. Z pozostałych tenisistów najwyższe rozstawienie mężczyzn i kobiet jest takie samo - trzecie. W drabince mężczyzn jest to Stefanos Tsitsipas, a w drabince kobiet Jessica Pegula" - czytamy. Co ciekawe tytuł artykułu Daniła Salnikowa również nawiązywał do Igi Świątek i brzmiał: "Sensacyjna porażka pierwszej rakiety świata na Australian Open".

Autor zwrócił też uwagę na to, że Iga Świątek w starciu z Rybakiną straciła dopiero pierwszego seta w turnieju. "Polska tenisistka nie mogła poprawić sytuacji i Iga straciła seta po raz pierwszy w całym turnieju". Portal podkreślił też słabszy serwis Polki. "Rybakina miała 80 procent wygranych przy pierwszym serwisie, a Świątek tylko 57".

"Zwycięstwo Jeleny Rybakiny nad pierwszą rakietą świata było wyjątkowe" - tak z kolei przebieg meczu skomentował portal Sports.ru.