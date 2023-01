Ciężkie dwa tygodnie Igi Świątek. Oto przyczyna. "Muszę to zmienić"

Tydzień temu nie było chyba osoby, która na pierwszym miejscu nie wymieniłaby Igi Świątek jako faworytki tegorocznego Australian Open. Niektórzy wręcz mówili, że nie widzą nikogo, kto mógłby jej zagrozić. Mats Wilander stwierdził, że największą przeciwniczką Polki może być ona sama. Byłemu tenisiście, a obecnie ekspertowi chodziło o bardzo emocjonalne podejście 21-latki do niepowodzeń. Ten scenariusz się poniekąd sprawdził w Melbourne. Bo co prawda tym razem pierwsza rakieta świata nie płakała ani w trakcie meczu, ani po nim, ale sama przyznała, że popełniła pewne błędy w podejściu do tego startu.

Świątek nie chciała przegrać, zamiast chcieć wygrać. "Muszę nieco zmienić swoje podejście"

O towarzyszących jej dużych oczekiwaniach - własnych i zewnętrznych - Świątek mówiła dziennikarzom w Melbourne już na konferencji poprzedzającej jej pierwszy mecz. Teraz, po porażce w 1/8 finału z Jeleną Rybakiną, wróciła do tematu.

- Zmarnowałam po prostu zbyt wiele energii przed turniejem i pierwszego dnia na martwienie się. Z pewnością ostatnie dwa tygodnie były dla mnie dość ciężkie. Miałam dziś wrażenie, że nie jestem w stanie już mocniej walczyć. Muszę nieco zmienić swoje podejście. Może chciałam za bardzo. Czułam presję i czułam, że nie chcę przegrać, zamiast chcieć wygrać. Myślę, że to jest baza, na której muszę się skupić w kolejnych tygodniach - analizowała.

Rok temu w Australian Open dotarła aż do półfinału. Wówczas jednak nie była pierwszą rakietą świata. Zawodniczka Tomasza Wiktorowskiego jednak nie sądzi, by sama "jedynka" przy nazwisku stanowiła teraz największy problem.

- Byłam już numerem jeden w ubiegłym roku podczas Roland Garros, Wimbledonu i US Open. Może w Londynie nie, ale generalnie byłam w stanie grać dobrze i rywalizować. Nie ma tu reguły - przekonywała.

Ma już w dorobku jeden tytuł wielkoszlemowy wywalczony na kortach twardych. Zdobyła go w poprzednim sezonie w Nowym Jorku, choć droga do niego nie była usłana różami. Zdaniem Świątek różnica między nastawieniem towarzyszącym jej teraz, a pod koniec sierpnia wynika z tego, że przed turniejem w USA nie grała najlepiej.

- Przed US Open byłam w stanie odpuścić, bo dość kiepsko grałam w Toronto i Cincinnati. To mi pomogło się zresetować i przystąpić do turnieju właściwie bez dużych oczekiwań względem samej siebie. Tu było inaczej - zaznaczyła wyraźnie.

Trenować, zamiast walczyć z samą sobą

21-latka wydawała się podchodzić do niedzielnego niepowodzenia rozsądnie. Chce wykorzystać je jako lekcję.

- Zwykle, kiedy turniej dostarczał mi trudniejszych doświadczeń i się dla mnie kończył, to byłam w stanie nie koncentrować się na fakcie, że przegrałam mecz, tylko na ogólnym występie i tym, co się ze mną działo. Myślę, że ta sytuacja zmotywuje mnie i jestem przekonana, że w kolejnych startach będę miała coś, na czym się skupię, nad czym będę pracować i będę szła dalej. A teraz będę miała po prostu więcej czasu na to, by się zresetować - podsumowała.

Świątek na wspomnianej konferencji przed turniejem mówiła, że ma wrażenie, iż inni oczekują teraz od niej, że będzie wygrywać wszystko. W niedzielę zapytaliśmy ją więc, czy porażka z Rybakiną może mieć już zauważalny dla niej wpływ w odniesieniu do odczuwanej presji. Zarówno tej nakładanej przez innych, jak i przez samą siebie. Liderka światowego rankingu zastanowiła się krótką chwilę i stwierdziła, że na oczekiwania innych nie ma wpływu, ale chciałaby, aby były po prostu realistyczne. A jak będzie z tymi, które ma wobec siebie?

- Wiele razy potrafiłam się resetować, i znaleźć inną perspektywę. Spojrzeć inaczej na swoją grę. Czasem trochę mniej emocjonalnie. Skupić się na trenowaniu, a nie na walce ze sobą. Ciężko to czasami kontrolować - przyznała 21-latka.

I dodała, że cały czas pracuje nad tym, by obniżyć własne oczekiwania. - Mają związek z tym, jak zostałam wychowana i tym, jaką mam ambicję, Zdaję sobie sprawę, jak potrafię grać i cały czas właściwe tego od siebie wymagam. A czasami nie jestem w stanie tak zagrać. Są lepsze i gorsze chwile pod tym względem, ale chciałabym mieć jak najwięcej kontroli nad tym - tłumaczyła.

Jedna z zagranicznych dziennikarek nawiązała jeszcze do niedzielnej przeciwniczki Polki. Rybakina była rozstawiona z numerem 22. Byłaby wyżej w rankingu, gdyby dostała punkty za triumf w ubiegłorocznym Wimbledonie. Decyzją władz WTA jednak wyjątkowo punktów nie przyznano, a powodem było wykluczenie przez organizatorów tenisistów z Rosji i Białorusi. Powodem była wojna na Ukrainie. Przed meczem Świątek i reprezentującej Kazachstan zawodniczki pojawiały się głosy, że zbyt wcześnie na siebie trafiły.

- Pozycja w rankingu Jeleny powinna być wyższa, ale wszyscy wiemy, co się wydarzyło w Wimbledonie. Ale z drugiej strony, jak chcesz wygrać turniej, to musisz być lepszy od wszystkich innych. Nie ma dla mnie znaczenia, czy trafiłam na nią w czwartej rundzie, czy na jakimkolwiek innym etapie. Dziś była po prostu lepsza - zaznaczyła pierwsza rakieta świata.