Świątek tłumaczy przyczyny swojej porażki. Wymowne słowa liderki rankingu WTA

Iga Świątek była zawsze pierwszą opcją, gdy przystępowano do wymieniania faworytek tegorocznego Australian Open. Liderka światowego rankingu tak mocno zdominowała rywalizację w poprzednim sezonie, że niektórzy nie potrafili wskazać rywalki, która ich zdaniem byłaby w stanie przeszkodzić Polce w zdobyciu tytułu w Melbourne. Zaporą nie do przejścia okazała się w 1/8 finału reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina, która wygrała 6:4, 6:4. Mistrzyni Wimbledonu 2022 zagrała bardzo dobry mecz, ale sama Polka przyznała, że nie postawiła się wystarczająco rywalce.

Świątek nieraz miała duże kłopoty z opanowaniem emocji - na korcie i po porażkach. Po porażce z Rybakiną na konferencję prasową przyszła jednak spokojna. Rzeczowo odpowiadała na kolejne pytania dotyczące jej zakończonego w niedzielę występu. Na początek chodziło o znalezienie słabości tenisowych. Tą główną wciąż pozostaje podanie Polki.

- Ciężko przeanalizować to tuż po meczu, ale na pewno brakowało mi pierwszego serwisu i wywierania większej presji na Jelenie. Rywalka grała solidnie, ale czasem na returnie praktycznie zdobywała punkty za darmo przy moim drugim serwisie - przyznała Świątek.

Nie kryła, że nie był to dobry mecz w jej wykonaniu, a przy bardzo dobrej postawie Rybakiny efektem było przedwczesne pożegnanie się z turniejem w Melbourne.

- Ogólnie mówiąc, to Jelena była dziś solidniejsza. A ja jakbym jechała na ręcznym hamulcu. Na pewno popracuję nad tym przed kolejnymi meczami - zapewniła spokojnie 21-latka.

Jej zdaniem jednak w takich meczach o końcowym wyniku nie decydują elementy czysto tenisowe. Kluczem jest bowiem utrzymanie "momentum".

- Chodzi o rzeczy, których nie da się wyłapać gołym okiem. Mam wrażenie, że przeważają rzeczy bardziej nieuchwytne. Nad tym popracuję. By trochę więcej dać z siebie. Mieć spokojniejszy czas przed turniejem. Teraz trochę się stresowałam. Kosztowało mnie dużo energii, by gra była solidna - podkreśliła Świątek.

W trzeciej rundzie potrzebowała zaledwie 55 minut, by pokonać hiszpańską kwalifikantkę Cristinę Bucsę, a jedynego gema w spotkaniu straciła przy prowadzeniu 6:0, 5:0. W kolejnej rundzie miała ogromny przeskok jakościowy. Rybakina jest rozstawiona z numerem 22. i jest znacznie groźniejsza, a przekonały się już o tym m.in. tenisistki, które nie sprostały jej podczas ubiegłorocznego Wimbledonu. Polka nie potrafiła jednoznacznie ocenić, czy dodatkowo utrudniło jej to zadanie w niedzielę.

- Mimo wszystko mamy dzień wolny w Wielkim Szlemie i nie wraca się w pewnym sensie do poprzedniego meczu. Tu faktycznie drabinka dziwnie się ułożyła, bo zaczęłam od meczu z dziewczyną, z którą prawie przegrałam w US Open i to był wymagający mecz. Później styl gry i gra rywalek trochę łatwiejsze, a teraz bardzo solidna Jelena. Na pewno nie było to rozkręcanie się krok po kroku, ale nie sądzę, by miało to znaczenie. Raczej chodziło o to, że nie było we mnie na tyle energii i walki, by przeciwstawić się Jelenie - podsumowała pierwsza rakieta świata.