Świątek miała momenty. Ale to rywalka znalazła klucz do zwycięstwa

Na Rod Laver Arena, najważniejszym korcie w Melbourne Park, spotkały się mistrzyni ubiegłorocznych Roland Garros i US Open oraz mistrzyni Wimbledonu. Iga Świątek to numer 1 rankingu WTA. Jelena Rybakina zajmuje w nim 25. miejsce. Ale to jest miejsce fałszywe. Gdyby za Wimbledon przyznawano punkty (nie zrobiono tego, ponieważ organizatorzy nie zaprosili tenisistów z Rosji i Białorusi), to Kazaszka byłaby w top 10. I do jej spotkania z Igą nie doszłoby jeszcze na tym etapie Australian Open.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać Igę Świątek w tym sezonie? "Zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko"

Świątek miała momenty, Rybakina miała klucz

Rybakina, która urodziła się w Moskwie w 1999 roku, i Świątek z rocznika 2001 znają się dobrze od lat. W 2017 roku zmierzyły się w finale juniorskiego turnieju Trofeo Bonfiglio w Mediolanie. - Przegrałam. Pamiętam, że byłam tak zdenerwowana tym, że spotkanie było transmitowane w internecie, iż nie mogłam się skupić. Teraz to się wydaje surrealistyczne - wspominała Świątek w Melbourne.

Sensacja! Świątek odpada z Australian Open. Zmarnowana szansa Polki

Niestety, nerwy w grze Igi było widać i teraz. Zatrzymajmy się już przy pierwszym i drugim gemie. W pierwszym serwująca Świątek prowadziła 40:0. Wtedy wyrzuciła w aut forhend, dostała świetny return od rywalki i usztywniła się, serwowała coraz gorzej, w efekcie przegrała już wszystkie punkty. Przy 0:1 i podaniu Rybakiny zdawało się, że Iga szybko się otrząsnęła. Prowadziła 40:15, miała dwa breakpointy. Drugi był idealny do wykorzystania, ale jednak smecz w pustą część kortu okazał się autowy. Polscy kibice ze zdziwienia łapali się za głowy

Iga Świątek screeny z Eurosportu

I znowu - wydawało się, że Świątek się pozbierała, gdy z 0:2 w gemach wyszła na 3:2. Przecież swojego gema serwisowego na 1:2 wygrała spokojnie, do 30, a za chwilę przełamała Rybakinę do zera i swoje kolejne podanie też wygrała do zera. Ale Świątek miała tylko dobre momenty. Nawet bardzo dobre. Niestety, cały czas przeplatała je złymi. A Rybakina grała swoje - cały czas odważnie, ofensywnie, bez wstrzymywania ręki, z pewnym, mocnym serwisem. I z przekonaniem, że ma klucz do ogrania światowej liderki.

To mogła być recepta z Dubaju

Rybakina nie pogubiła się ani po tym, jak z 2:0 dla niej zrobiło się 3:2 dla Świątek w pierwszym secie, ani po tym, jak drugą partię Iga zaczęła od prowadzenia 3:0, wygrywając z pierwszych 16 punktów aż 12. Kazaszka konsekwentnie robiła swoje. I wykorzystywała szanse. Ona wygrała aż 80 proc. punktów po swoim pierwszym serwisie, a Świątek - tylko 57 proc. Ona zagrała aż 24 kończące piłki, a Iga - tylko 15. Niewymuszonych błędów Rybakina też popełniła więcej - 25 a Iga 14 - ale to było wkalkulowane w plan, który mówił Jelenie, że inicjatywa musi być po jej stronie, że mecz musi się toczyć na jej warunkach. I toczył się, bo Świątek tym razem stać było tylko na zrywy.

W oficjalnych statystykach to był dopiero drugi mecz Świątek z Rybakiną w dorosłym tenisie po ich ćwierćfinale z Ostrawy z 2021 roku wygranym przez Igę 7:6, 6:2. Ale ciekawe, jak ważne było niedawne pokazowe spotkanie Polki i Kazaszki w ramach World Tennis League. W Wigilię w Dubaju grając dla zespołu The Kites Iga przegrała z występującą w The Hawks Jeleną bardzo wyraźnie - 3:6, 1:6.

Kto wie, czy to nie miesiąc temu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Rybakina znalazła receptę na Świątek. Teraz spokojnie, pewnie, naprawdę w imponującym stylu wykonała swój plan.

Odpadnięcie Świątek to nie koniec świata

Oczywiście odpadnięcie Świątek "już" (cudzysłów jest konieczny, bo top 16 turnieju wielkoszlemowego to zawsze porządny wynik) w czwartej rundzie to duże zaskoczenie. Ale chyba jeszcze większym jest to, że zwycięstwo Polki za coś niemal oczywistego jest traktowane już chyba zawsze. Przedmeczowe przewidywania prezentowane na oficjalnej stronie Australian Open były naprawdę zaskakująco korzystne dla Polki (80-20 proc). Podobnie jak wyświetlane wszędzie reklamo-oferty bukmacherów, którzy za ewentualny awans Igi proponowali zaledwie 20-25 groszy zarobku na każdej postawionej złotówce, a za sukces Rybakiny oferowali czterokrotne przebicie.

Niestety, Iga Świątek nie jest maszyną do wygrywania, nawet jeśli są mecze, w których tak dominuje rywalki, jakby była jakimś doskonałym, tenisowym robotem. Słabszy dzień Świątek przy bardzo dobrym dniu innej mistrzyni może się kończyć tak, jak skończyła się czwarta runda Australian Open 2023. Ale przecież na tym nie kończy się świat Igi.