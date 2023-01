Sceny w studio Eurosportu. Nie wytrzymała, gdy zobaczyła, co robi Jabeur [WIDEO]

Australian Open 2023 nie jest najlepszym turniejem w karierze tunezyjskiej tenisistki. Druga rakieta świata przegrała już w drugiej rundzie z Czeszką Marketą Vondrousovą, przedwcześnie żegnając się z turniejem. Dzięki temu druga rakieta świata ma jednak więcej czasu na aktywności medialne, co wykorzystał Eurosport.

Wpadka na wizji

Podczas rozmowy z prezenterką stacji transmitującej rywalizację w Melbourne Barbarą Schett, Jabeur została poproszona o rozpoznanie aktorów, których zdjęcia pokazywała prowadząca rozmowę. W pewnym momencie Panie doszły do Chrisa Hemswortha, znanego m.in. z roli Thora w filmach Marvela. Wówczas Tunezyjka, starając się naokoło dotrzeć do postaci granej przez aktora, wykonała zabawny gest, który bardzo rozbawił Barbarę Schett.

Gdy prowadząca rozmowę głośno się zaśmiała, do niezwykle sympatycznej i lubianej tenisistki dotarło, jak jej gest mógł zostać odebrany. Druga rakieta świata postanowiła szybko schować twarz w stylowym kapeluszu, by chwilę później wytłumaczyć się ze swojego niewinnego zachowania. W efekcie powstał viral, który szybko rozprzestrzenił się po Internecie.

Powrót do rywalizacji

Polscy fani skupiają się już na wydarzeniach, które będą miały miejsce najbliższej nocy, gdy swoje mecze czwartej rundy Australian Open zagrają Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Najlepsza tenisistka świata zmierzy się w bardzo trudnym pojedynku z Eleną Rybakiną, a rozstawionego z numerem "10" wrocławianina czeka bój z pogromcą Daniła Miedwiediewa, Sebastianem Kordą. Mecze mają rozpocząć się kolejno o 2:30 i 4:00 polskiego czasu.