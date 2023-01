Iga Świątek walczy o awans do ćwierćfinału Australian Open. Uwaga na godzinę [TRANSMISJA, STREAM]

Iga Świątek (1.WTA) podczas Australian Open jest w świetnej dyspozycji i żadna z rywalek nie "urwała" jej ani jednego seta. Najpierw ograła Jule Niemeier (69. WTA) 6:4, 7:5, w drugiej rundzie zwyciężyła z Camilą Osorio (84. WTA) 6:2, 6:3, a ostatnio z łatwością pokonała Cristinę Bucsę (100.WTA) 6:0, 6:1. Teraz czeka ją dużo trudniejsze spotkanie, w którym jej przeciwniczką będzie Jelena Rybakina (25. WTA).

Iga Świątek w walce o awans do ćwierćfinału Australian Open. Rywalką dobrze dysponowana Jelena Rybakina

Jelena Rybakina dobrze rozpoczęła Australian Open, wygrywając 7:5, 6:3 z niżej notowaną Elisabette Cocciaretto (48. WTA). Następnie łatwo pokonała Kaję Juvan (104. WTA) 6:2, 6:3, a w trzeciej rundzie zaskoczyła wygraną z Daniele Collins (11. WTA). Wyżej notowana Amerykanka była faworytką meczu, ale finalnie to Kazaszka ograła ją 6:2, 5:7, 6:2. Najbliższa rywalka Igi Świątek popisała się aż ośmioma asami serwisowymi i wygraniem 82 procent punktów po pierwszym serwisie. Jej problemem były jednak niewymuszone błędy, których popełniła aż 33.

W ćwierćfinale Rybakina będzie musiała ustrzegać się wpadek, by wygrać z liderką światowego rankingu. Do tej pory obie zawodniczki mierzyły się dwa razy i w obu meczach to Świątek była górą. Pierwszy raz w 2021 w Ostrawie, gdzie ograła rywalkę 7:6, 6:2 w meczu ćwierćfinałowym. Drugie starcie obyło się w grudniu 2022 roku w ramach turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a Polka bez kłopotów wygrała 6:3, 6:1. Prawie miesiąc później obie panie staną w szranki w IV rundzie Australian Open. - Dobrze się przygotowałam i czuję się lepiej, jestem silniejsza. Mam nadzieję, że dalej tak będzie - mówiła Rybakina po meczu z Collins. Zwyciężczyni tego pojedynku w kolejnym meczu zmierzy się z Coco Gauff (7. WTA) lub Jeleną Ostapenko (17. WTA).

Iga Świątek - Jelena Rybakina. Gdzie i kiedy oglądać mecz w Australian Open? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Starcie Igi Świątek z Jeleną Rybakiną zostanie rozegrane w nocy z soboty na niedzielę 22 stycznia na Rod Laver Arenie w Melbourne. Mecz rozpocznie się około godziny 2:30, a transmisja telewizyjna dostępna będzie na kanale Eurosport 1. Transmisja online ze spotkania będzie dostępna na kanale Eurosport w platformie streamingowej Player.pl.