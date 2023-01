Rekordowa wypłata Magdy Linette. Polka zarobiła gigantyczne pieniądze w Australian Open

Pojedynek Magdy Linette (45. WTA) z Jekateriną Aleksandrową (18. WTA) rozpoczął się mocnym uderzeniem. Obie zawodniczki bardzo dobrze podawały, nie dając zbytnio szans na odbiór serwisu przez rywalkę. Później nastąpiły jednak przełamania, a tych więcej było po stronie Polki, która ostatecznie wygrała pierwszego seta (6:3). Druga partia to już był koncert naszej zawodniczki, która zwyciężyła w całym pojedynku 2:0 (6:3, 6:4) i pobiła swój najlepszy wynik w historii udziałów w turniejach Wielkiego Szlema. To nie był jednak jedyny poprawiony rekord przez 30-latkę.

Magda Linette z rekordową wypłatą. Gigantyczne pieniądze za Australian Open

Awans Linette do IV rundy Australian Open wiąże się również z bardzo dużym wynagrodzeniem za osiągnięty sukces. Przejście I rundy turnieju gwarantowało 106 250 AUD. Kolejna wygrana to już 158 850 AUD. Dzięki zwycięstwu z Aleksandrową Polka zgarnie aż 227 925 AUD, co w przeliczeniu daje około 650 tysięcy złotych.

Wcale to nie musi być jednak koniec. Jeśli zawodniczka pokona w 1/8 finału Francuzkę Caroline Garcię (4. WTA), to będzie mogła liczyć na 338 250 USD, czyli niecały milion złotych. Zwyciężczyni całego turnieju otrzyma 2,975 mln AUD (prawie 9 milionów złotych). Więcej o stawkach w tegorocznej edycji AO ->>> TUTAJ.

Do tej pory Poznanianka zarobiła najwięcej w turnieju US Open w 2020 roku, kiedy w III rundzie turnieju przegrała z Estonką Anett Kontaveit 0:2 (3:6, 2:6). Zarobiła wtedy 163 tysiące USD.

Spotkanie Magdy Linette z Caroline Garcią odbędzie się w najbliższy poniedziałek (23 stycznia) o godzinie 1 nad ranem czasu polskiego. Czwarta rakieta świata w poprzedniej rundzie pokonała Laurę Siegemund 2:1 (1:6, 6:3, 6:3).