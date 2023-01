Życiowy sukces Magdy Linette! "Jeden z najlepszych meczów w karierze"

Mecz zaczął się od błyskotliwych gemów przy serwisach obu zawodniczek. I Magda Linette, i Jekatierina Aleksandrowa znakomicie podawały i błyskawicznie mieliśmy remis 2:2. Pierwsza rywalkę przełamała Rosjanka. Stało się to w piątym gemie i wydawało się, że Aleksandrowa obrała kurs na wygranie pierwszego seta.

Wtedy jednak Linette zaczęła grać niemal bezbłędnie. Polka najpierw przełamała rywalkę i doprowadziła do remisu, a za chwilę objęła prowadzenie 4:3. To był jednak tylko początek nieprawdopodobnej gry naszej zawodniczki. Linette nie popełniała niewymuszonych błędów, grała agresywnie, skutecznie i szybko, czym doprowadzała do frustracji przeciwniczkę.

- To jeden z najlepszych meczów w karierze Linette - zgodnie mówili komentatorzy Eurosportu.

Mijały kolejne minuty, a Linette grała tylko lepiej. Polka w efektownym stylu wygrała pierwszego seta 6:3 i jeszcze lepiej zaczęła kolejną partię. Po zaledwie 10 minutach Polka prowadziła 3:0 z podwójnym przełamaniem. Momentami brakowało słów, by opisać, jak dobrze i skutecznie grała Linette.

Wielki sukces Magdy Linette!

A Aleksandrowa próbowała wszystkiego. Rosjanka się motywowała, patrzyła się na swój sztab, zmieniła rakietę. Ale nic jej nie pomagało. Aleksandrowa popełniała dużo niewymuszonych błędów, zdarzały jej się też podwójne błędy serwisowe. A Linette ze spokojem wykorzystywała niedyspozycję przeciwniczki.

Chociaż w drugiej części drugiego seta Polka nie serwowała już tak pewnie i skutecznie, to i tak wygrywała gemy. Przede wszystkim dlatego, że w najmniej oczekiwanych momentach dodatkowo pomagała jej przeciwniczka. W końcówce meczu Linette wyglądała na zawodniczkę, która skupiła się przede wszystkim na utrzymaniu własnego serwisu.

To jednak się jej nie udało. Przy stanie 5:1 gra Polki nieco osłabła, a znacznie lepiej zaczęła się prezentować Rosjanka. W ósmym gemie ta nawet przełamała Linette, mimo że nasza zawodniczka miała piłkę meczową. Kolejną Polka miała przy serwisie Aleksandrowej. Obu jednak nie wykorzystała i zrobiło się 5:4. W decydującym momencie Linette utrzymała jednak nerwy na wodzy, wykorzystała trzecią piłkę meczową, wygrywając 6:3, 6:4.

To największy sukces w karierze Linette w turniejach wielkoszlemowych. Polka pierwszy raz zagra w 4. rundzie takiej rywalizacji. Do tej pory sześciokrotnie dochodziła do 3. rundy, jednak nigdy nie udało się jej zrobić kroku naprzód.

W 4. rundzie rywalką naszej zawodniczki będzie Francuzka - Caroline Garcia. To czwarta tenisistka rankingu WTA. Z taką grą jak w sobotę nasza zawodniczka nie ma jednak powodów, by obawiać się przeciwniczki.