Sensacja w Australian Open. Ben Shelton w IV rundzie pierwszego turnieju poza ojczyzną

Ben Shelton 12 miesięcy temu tułał się w szóstej setce rankingu ATP, ale rok zakończył jako 92. rakieta świata. Ten gigantyczny skok wykonał, choć do tej pory nie rozegrał choćby meczu poza granicami Stanów Zjednoczonych. Podróż do Australii na turniej Wielkiego Szlema to dla 20-latka pierwsza wyprawa poza ojczyznę. I jest ona niezwykle udana. Shelton awansował właśnie do 1/8 finału wielkoszlemowych zmagań.

Ben Shelton gra dalej w Australian Open. Wielki wynik 20-latka

Historia Bena Sheltona jest niezwykła. Tenisista z Atlanty wdarł się do czołowej setki rankingu ATP, nie wyjeżdżając nawet na zawody poza granicami Stanów Zjednoczonych. W styczniu ubiegłego roku znajdował się na 573. pozycji w rankingu, natomiast w listopadzie był już w pierwszej setce – na 93. lokacie. Zapewniło mu to miejsce w drabince głównej Australian Open, pierwszego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie. Lot do Australii był jego pierwszą podróżą poza ojczyznę. Więcej o karierze tenisisty pisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl. Całość do przeczytania --> TUTAJ.

Wielka sensacja Australian Open. 17-latka nie do zatrzymania. Jest w IV rundzie

W sobotę Shelton osiągnął coś niesamowitego i sensacyjnie awansował do 1/8 finału Australian Open. 20-latek pokonał 6:3, 7:6, 6:4 reprezentanta gospodarzy Alexeia Popyrina. W kolejnej rundzie zmierzy się ze swoim rodakiem J.J Wolfem (67. ATP).

Dotychczasowe największe sukcesy w karierze 20-letni zawodnik notował w ubiegłym sezonie. Wygrał m.in. turnieje ATP Challenger Tour w Charlottesville, Knoxville i Champaign. Dotarł też do trzeciej rundy ATP 1000 w Cincinnati, gdzie pokonał Caspera Ruuda (3. ATP). Teraz Amerykanin walczy o jak najlepszy wynik w Australii.

Hurkacz zagra o ćwierćfinał Australian Open. Znamy godzinę meczu z Kordą