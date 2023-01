Rywal Hurkacza zapewnia mu wygrywanie turniejów. Sam ma sztabie legendę

Sebastian Korda dał prztyczka w nos tym, którzy skazywali go na porażkę w meczu 3. rundy Australian Open z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem. 22-latek zagrał świetnie i w trzech setach pokonał byłego lidera światowego rankingu. Pochwały zbierał z każdej strony, sam też uznał, że był to jeden z jego lepszych meczów w karierze. Ale ta dopiero nabiera rozpędu.

Forhend Kordy, serwis Hurkacza. Polak jak Miedwiediew

Teraz na drodze 31. w rankingu ATP tenisisty na antypodach stanie Hubert Hurkacz. Zmierzyli się już raz - w finale zawodów w Delray Beach w 2021 roku Polak wygrał 6:3, 6:3. Od tego czasu jednak Korda stał się graczem innego kalibru.

Zapytany o taktykę na niedzielny pojedynek Hurkacz wskazał od razu, że największą bronią Amerykanina jest forhend i to właśnie tego uderzenia ze strony przeciwnika będzie musiał unikać. Sport.pl takie samo pytanie zadało później Kordzie.

- Hubert ma z pewnością jeden z najlepszych serwisów w tourze. Do tego sposób poruszania się po korcie. Jest pod tym względem nieco podobny do Daniiła - stwierdza gracz z USA.

Dodaje też od razu, że całkiem sporo trenuje z wrocławianinem, co zwykle przynosiło dotychczas szczęście Polakowi.

- Kiedykolwiek ćwiczymy razem, to zwykle Hurkacz wygrywa dany turniej. Zawsze z tego żartuję z nim (uśmiech). Nie mogę się doczekać naszego meczu. To ekscytujące, czwarta runda Wielkiego Szlema. Będę gotowy - zapewnia Korda.

Sztuka pozytywnego myślenia

Sam powtórzył w Melbourne najlepszy wynik w karierze pod tym względem. Poprzednio do 1/8 finału awansował w Wimbledonie 2021.

Od początku tego sezonu radzi sobie świetnie, czego potwierdzeniem było dotarcie przez niego do finału w Adelajdzie. W nim został skarcony przez Novaka Djokovicia za niewykorzystanie piłki meczowej, ale i tak może być zadowolony z tego występu.

Negatywnych myśli i tak się zresztą wystrzega. Takie nastawienie uważa za jeden z kluczowych elementów piątkowego zwycięstwa nad rozstawionym z siódemką Miedwiediewem. I to na tym opiera swoje podejście do tenisa i życia.

- Naprawdę ciężko pracowałem nad tym, by wyeliminować negatywne myśli. Przez cały ten rok nie miałem ani jednej. Czy to odnośnie do czekania na transport na korty, czy obiadu, czy czegokolwiek innego. To jedna z kluczowych rzeczy. Chodzi o nowe motto dotyczące pozytywnej energii. Negatywne myśli mogą cię popchnąć w przeciwnym kierunku. Cokolwiek się wydarzy, to trzeba myśleć o tym w najbardziej możliwie pozytywny sposób, iść dalej. To samo dotyczy meczu. Strata podania, choć prowadziłem 40:15?Trzeba myśleć: "Ok, teraz następny punkt. Nie martw się, idź dalej, rób swoje" - tłumaczy młody Amerykanin.

Owe nastawienie przejął od optymistycznie zawsze nastawionej mamy, byłej tenisistki. Za bardzo ważne w tej sprawie uważa również zatrudnienie duetu trenerskiego - Martina i Radka Stepanków. Zbieżność nazwisk Czechów jest przypadkowa. Szczególnie ciekawą postacią jest tu drugi z nich, bo historia zatoczyła koło. Kiedyś szkoleniowcem Radka Stepanka był Petr Korda, ojciec Sebastiana.

Ale największe wrażenie robi inne nazwisko w sztabie Kordy juniora. Jego doradcą jest Andre Agassi. Zdobywca ośmiu tytułów wielkoszlemowych nie towarzyszy jednak 22-latkowi zwykle w tourze. Mieszka na stałe w Las Vegas i stamtąd śledzi obecne występy tenisisty w Australian Open. Pojedynek z Miedwiediewem oglądał mimo dużej różnicy czasu i konieczności wytrwania niemal do rana.

- Przysłał mi po meczu wiadomość. Właśnie szedł spać. To była ostatnia rzecz, którą od niego wtedy dostałem - relacjonuje dziennikarzom Korda po pierwszym w karierze zwycięstwie nad rywalem z TOP10.

Nie kryje on, że legendarny tenisista to dla niego postać bardzo ważna. Określił go jako jedną z najbardziej niezwykłych osób w jego życiu.

- Zaczęliśmy rozmowy w czasie pandemii COVID-19 w 2020 roku. Jest jedną z osób, które w największym stopniu odpowiadają za mój rozwój. Zarówno jako tenisisty, jak i człowieka. Spędziliśmy razem wiele czasu - wspomina.

Australian Open ma w jego rodzinie szczególne znaczenie. Jego ojciec triumfował w singlu w 1998 roku. Równo 20 lat później juniorską edycję wygrał Sebastian. Sukcesy sportowe odnosiła też w przeszłości matka Regina, dawna tenisistka. Oboje rodzice dobrze radzili sobie na korcie, a z kolei obie siostry Jessica i Nelly z powodzeniem rywalizują w golfie.

- Z pewnością jak na razie jestem najgorszym sportowcem w rodzinie - rzucił dowcipnie tuż po ograniu Miedwiediewa Korda junior. On sam z kolei zaczynał od hokeja, ale jednak ostatecznie poszedł w ślady rodziców i raczej nie może tego żałować.